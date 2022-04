Crocifisso Dentello, chi è?/ Ultimo libro per mamma Melina: “Il mio centro affettivo”

Crocifisso Dentello chi è lo scrittore?

Lo scrittore Crocifisso Dentello è nato a Desio, in Brianza, nel 1978. Il suo nome, che sembra uno pseudonimo, era quello di suo nonno paterno, siciliano. Smette di studiare dopo la terza media, ma apprende la letteratura da autodidatta. Si fa conoscere grazie alla sua intensa attività su Facebook: “Il mio primo manoscritto era stato respinto una quindicina di volte. Poi Fernando Coratelli, drammaturgo e scrittore, mi ha notato su Facebook e mi ha proposto ad Alberto Gaffi, editore di Roma”, ha raccontato a Repubblica. Nel 2015 pubblica con l’editore romano Gaffi il suo primo romanzo “Finché dura la colpa”. Paolo Di Paolo, su Repubblica, scrive un articolo illustrava il fenomeno degli scrittori sui social network dedicando un lunga passaggio a Dentello, attirando l’attenzione di Elisabetta Sgarbi.

Crocifisso Dentello e l’incontro con Elisabetta Sgarbi

Nell’estate 2016 Elisabetta Sgarbi chiama Crocifisso Dentello e gli dà appuntamento per conoscerlo: “Quando la incontro, il 13 di agosto, in un bar del centro di Milano, la Sgarbi esordisce con: “Ho letto Finché dura la colpa. Mi è piaciuto molto. Ti vorrei con me nella mia casa editrice per il tuo nuovo libro, qualunque cosa tu scriva”. Ho firmato un contratto importante poche settimane più tardi”, ha raccontato lo scrittore a Tu Style. Nel 2017 pubblica per la casa editrice milanese il secondo romanzo “La vita sconosciuta” e nel marzo 2022 “Tuamore” (gioco di parole tra tumore e amore) memoir dedicato alla madre morta di cancro nel novembre 2020. Mamma Melina, morta a 63 anni, e Crocifisso hanno sempre vissuto insieme: “Lei era il mio centro affettivo di tutto, ancor più da quando si è ammalata, con tre recidive, e il cancro me l’ha fatta diventare ancora più cara, sbriciolando il mio cuore e facendola diventare ‘la mia bambina’ da accudire”, ha confessato all’Agi.

