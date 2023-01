Crollo natalità in Francia: -19mila bimbi nel 2022/ Dato peggiore dal 1946 a oggi

La Francia si ritrova a gestire il crollo della natalità e l’invecchiamento della popolazione. Questo è ciò che emerge dal rapporto demografico dell’INSEE, illustrato ufficialmente martedì 17 gennaio 2023. Il quotidiano “Le Figaro” sottolinea che in esso si legge che la popolazione transalpina consta di 68 milioni di abitanti, con un incremento dello 0,3 per cento. Inoltre, nel 2022 la mortalità è aumentata, con 667mila decessi, a fronte di circa 723mila nascite, 19mila in meno rispetto all’anno antecedente. Addirittura, si tratta del dato peggiore dal 1946 a oggi.

QATARGATE, IL PENTITO PANZERI/ “Dà i nomi dei corrotti e patteggia 1 anno di carcere”

Il saldo naturale ha, di conseguenza, raggiunto il livello più basso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale (+56mila persone). “Il numero di nascite ha toccato un minimo storico“, ha riferito l’INSEE, aggiungendo che il numero di donne in età fertile è stabile. Le ragioni per cui si diventa madri in tarda età sono molteplici, tra cui periodi di studio più lunghi, una vita lavorativa più intensa e una situazione economica difficile. Resta da vedere se questa tendenza continuerà e se il crollo della natalità in Francia non conoscerà battuta d’arresto.

"Traffico migranti Manica pubblicizzato su TikTok"/ Ministri Uk "Punire chi pubblica"

CROLLO NATALITÀ IN FRANCIA: “MOLTI 25ENNI DICONO DI NON VOLER AVERE FIGLI”

Una parte della popolazione francese – scrive “Le Figaro” – ritiene che avere figli non sia il modo migliore per realizzarsi. “I discorsi malthusiani legati al movimento ecologista tendono a diffondersi – ha dichiarato Laurent Chalard, geografo del Centro europeo per gli affari internazionali –. Si tratta ancora di una minoranza, ma la loro divulgazione contribuisce al ritardo della prima maternità. Molti 25enni dicono di non voler avere figli. Potrebbero cambiare idea a 38 anni”.

Ministro interno Ucraina morto: il suo elicottero è precipitato/ 16 vittime, 2 bimbi

In tutto questo, una politica familiare più solida, che incoraggi il rilancio delle nascite e argini quindi il crollo della natalità in Francia, non si è ancora palesata: “In un momento in cui ci si interroga sul finanziamento delle pensioni, subiamo gli effetti di queste scelte che favoriscono l’invecchiamento della popolazione – si legge sul quotidiano d’Oltralpe –. Tanto più che nel 2023 la Francia ha un numero maggiore di anziani; infatti, il 21,3% della popolazione francese ha oggi 65 anni o più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA