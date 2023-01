Qual è età giusta per avere figli?/ Studio su Dna: “Antenati procreavano a 27 anni”

Qual è l’età giusta per avere figli? Le coppie che se lo domandano sono numerose e a rispondere, come riportato dal The Daily Telegraph, è stata la comunità scientifica, che ormai da tempo porta avanti degli studi sul DNA in merito. L’Università dell’Indiana ha utilizzato le sue mutazioni per tracciare quando dall’Homo Sapiens (vissuto in Africa circa 300.000 anni fa) è stata creata una nuova generazione negli ultimi 250.000 anni. Anche se potrebbe non esserci mai un “momento perfetto” per creare una famiglia, è emerso che, agli albori della specie umana, è più probabile che le persone inizino a procreare intorno ai 27 anni.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: speculazioni carburanti, domani vertice Meloni-Gdf

Le mutazioni sono state comparate con quelle dell’uomo moderno. “Attraverso la nostra ricerca sugli esseri umani di oggi, abbiamo notato che potevamo prevedere l’età in cui le persone hanno avuto figli dai tipi di mutazioni del DNA che hanno lasciato loro”, ha spiegato il professor Matthew Hahn, coautore dello studio. “Abbiamo quindi applicato questo modello anche ai nostri antenati per determinare a che età si erano riprodotti”.

Cambiamento climatico: lo zolfo potrebbe invertirlo/ "Ma riaprirebbe buco nell'ozono"

Qual è età giusta per avere figli? I risultati della ricerca sul Dna

La ricerca sul Dna su qual è l’età giusta per avere figli ha rivelato che, sin dagli albori della specie, gli uomini sono sempre stati più anziani delle donne quando si tratta di procreare. Inizialmente, però, i nostri antenati, circa 3.000 anni fa, iniziavano a riprodursi in media a 27 anni. Successivamente c’è stato un calo, ad eccezione che in particolari momenti difficili della storia. “L’intervallo medio di generazione umana era al minimo recente di 24,9 anni circa 250 generazioni fa (6.400 anni fa), all’incirca in concomitanza con l’ascesa delle prime civiltà. Prima di questo, era diminuito a partire da un picco di 29,8 anni 1.400 generazioni fa (38.000 anni fa), poco prima dell’inizio dell’ultimo massimo glaciale”, ha rivelato il dottor Matthew Hahn.

Religione cattolica a scuola, messaggio CEI/ “Spazio libertà per alleanza educativa”

Di recente l’età media è tornata ad alzarsi, anche oltre quella originaria. “I dati mostrano che i tempi di procreazione umana hanno subito un rapido aumento nel recente passato dopo essere diminuiti per oltre mille generazioni”. Nelle ultime 100 generazioni, infatti, la durata media di una generazione è aumentata notevolmente fino a raggiungere i 30 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA