Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Tria si schiera con Draghi “contro” Luigi Di Maio (28 ottobre 2018)

Alla festa del Foglio a Firenze, importante affermazione del Ministro dell’economia Tria, affermazione che di fatto difende il governatore della Banca Centrale Europea, Draghi. Per il titolare del dicastero economico ha ragione Draghi quando afferma che lo spread a questi livelli è dannoso per le banche e danneggia di conseguenza anche i risparmiatori. Tria afferma inoltre che avrebbe preferito un deficit inferiore al 2.4%, ma difende le scelte dell’esecutivo giustificando il valore con la voglia di contrastare il rallentamento dell’economia del italiana. Le parole di Tria gettano altra benzina sul fuoco tra lo stesso Tria e il vicepremier nonché capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, che ieri aveva attaccato duramente Draghi.

Strage in America, almeno 8 i morti

Ennesimo fatto di sangue in territorio americano dove un uomo armato ha ucciso almeno 8 persone tutte di religione ebrea. Il cruento episodio è avvenuto all’interno della sinagoga “The Tree Life” di Pittsburgh, qui un uomo di cui non sono state rese note le generalità, armato con una mitragliatrice da guerra ha aperto il fuoco. L’uomo un 46enne durante la sparatoria e immediatamente dopo l’arresto ha giustificato il suo gesto, urlando che “gli ebrei devono morire tutti”. Il bilancio è stato per fortuna limitato stante l’immediato intervento della polizia, le forze dell’ordine sono intervenute infatti quando ancor l’uomo era barricato all’interno del luogo di culto. Immediata la reazione di Donald Trump che con il solito Twett ha affermato che il congresso dovrebbe immediatamente rafforzare le leggi sulla pena di morte.

Si apre il fronte interno nel M5S sulla Tap

All’indomani delle parole del premier Giuseppe Conte che di fatto da il via libera alla Tap, si apre il fronte dei dissidenti all’interno del Movimento Cinque Stelle. I parlamentari Ciampolillo, Cunial, De Bonis, contestano la lettura data dal presidente del consiglio, che aveva parlato dell’applicazione di penali in caso di rescissione del contratto. Per i tre esponenti grillini non ci possono essere costi a carico dello Stato, visto che nessun contratto è stato ancora firmato. Le affermazioni di Conte sono state suffragate oggi anche da Luigi Di Maio, il quale in visita istituzionale in Sicilia parla di costi per oltre venti miliardi di euro. Intanto durissima la contestazione degli attivisti a Melendugno con molti che chiedono le immediate dimissioni dei parlamentari grillini eletti anche con i loro voti, quest’ultimi ottenuti con la promessa elettorale di bloccare il gasdotto.

Serie A, Juventus corsara ad Empoli

Una Juventus corsara ad Empoli ha portato a casa, pur non giocando benissimo, tre punti in terra toscana. Gli uomini di Allegri sono passati in svantaggio grazie a un bel goal di Caputo, nel secondo tempo ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo, prima trasformando un rigore assegnato generosamente per fallo su Dybala, e poi scagliando un vero e proprio missile dai 25 metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Nell’altro anticipo Atalanta vittoriosa per 3 a 0 sul Parma. Termina invece col risultato di 1-1 la gara serale Torino-Fiorentina. Oggi sarà il momento di diverse sfide interessanti con la sera il big match Napoli-Roma. Completano il calendario di oggi: Sassuolo-Bologna, Cagliari-Chievo, Genoa-Udinese, Spal-Frosinone e Milan-Sampdoria. Lunedì sera invece si giocherà Lazio-Inter.