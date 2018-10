Incidente in A4, auto si schianta all’uscita di Arluno: morta una ragazza/ Ultime notizie: 3 feriti, uno grave

Una domenica di sangue sulle strade italiane, in seguito ad un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 ottobre, intorno alle 16.00 e che ha causato la morte di una giovane ragazza appena 25enne e il ferimento di tre persone. Un bilancio drammatico quello che emerge dal sinistro avvenuto sull’autostrada A4 Torino-Venezia a ridosso dell’uscita di Arluno (Milano). Nell’incidente è stata coinvolta una sola vettura, una Fiat Qubo, a bordo della quale viaggiavano quattro persone, tutte di Modena. Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano Il Giorno, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo per cause ancora sconosciute provocando una carambola al termine della quale il mezzo si è fermato sulla carreggiata, ormai semidistrutto. Proprio a causa del violentissimo schianto, una delle persone a bordo dell’auto e che pare viaggiasse sul sedile posteriore, sarebbe stata sbalzata all’esterno. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori che hanno fatto di tutto per rianimare la giovane, poi condotta d’urgenza nell’ospedale di Magenta in elisoccorso.

INCIDENTE SULL’A4: MORTA 25ENNE, 3 FERITI

Le ferite causate dal drammatico incidente stradale, però, non hanno lasciato scampo alla 25enne che è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. In seguito allo schianto in A4, anche gli altri occupanti della vettura coinvolta hanno riportato ferite importanti. Un’altra ragazza di 29 anni e che viaggiava anche lei, come la vittima, sul sedile posteriore è stata ricoverata in gravi condizioni nel medesimo ospedale di Magenta dove è deceduta l’amica. Subito dopo essere stata stabilizzata però, è stata trasferita all’ospedale di Milano Niguarda. Coinvolti anche due giovani uomini, rispettivamente di 33 e 34 anni che occupavano i sedili anteriori dell’auto e che sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde. Per loro, fortunatamente, le ferite sono risultate molto meno gravi. In auto a quanto pare c’erano anche due cani, uno dei quali sarebbe fuggito in autostrada dopo lo schianto. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono prontamente giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale che si sono occupati di tutti i rilievi del caso.