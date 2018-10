Napoli, 21enne muore schiacciato da albero/ Ultime notizie Fuorigrotta, altra vittima causata dal maltempo

Napoli, 21enne muore schiacciato da un albero: tragedia nel quartiere Fuorigrotta, la vittima è Davide Natale. Il maltempo si è abbattuta su gran parte dell’Italia e anche la Campania sta vivendo ore difficili, con le forti raffiche di vento che stanno causando numerosi danni. A tal punto da sradicare gli alberi dal terreno, come accaduto poche ore fa: il giovane della provincia di Caserta è stato investito dall’albero mentre stava camminando in via Claudio in compagnia di un amico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che lo hanno rinvenuto esanime al suolo. Contattato il 118, il ventunenne è morto nel corso della corsa all’ospedale San Paolo: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso tra la disperazione dei familiari.

TRAGEDIA A FUORIGROTTA, MORTO UN 21ENNE

Come riportato dai colleghi di Repubblica, lo studente è stato colpito mentre si trovava nell’area dell’Istituto Motori del Cnr: secondo una primissima ricostruzione, l’albero avrebbe abbattuto una cancellata in ferro per poi scagliarsi contro il giovane che, sottolinea Il Messaggero, era in compagnia di un amico. E l’allarme non cessa: per questo motivo il sindaco Luigi de Magistris ha convocato un tavolo di coordinamento a Palazzo San Giacomo per monitorare l’evolversi della situazione meteo. Il primo cittadino di Napoli ha inoltre aggiunto: “E’ in via di pubblicazione un’ordinanza sindacale che prevede la chiusura per la giornata di domani 30 ottobre di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado”. Dopo le due vittime di Frosinone e l’uomo ucciso da un albero a Terracina, un’altra vittima del maltempo: un incidente fatale per un giovane di 21 anni, tramortito da un albero sradicato dal vento di scirocco.