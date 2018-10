Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: allerta meteo in Italia (29 ottobre 2018)

Una perturbazione di grosse dimensioni sta flagellando quasi tutte le regioni d’Italia, portando tanti disagi e diversi danni. Il fronte temporalesco insiste da alcune ore sul Nord Est, con il governatore del Veneto Zaia che ha mobilitato 16.000 volontari della Protezione Civile. In tale contesto da sottolineare come già nella giornata di oggi siano stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Zaia ha inoltre ordinato la chiusura delle scuole, lo stesso provvedimento ha emanato il sindaco di Roma Raggi. E resteranno chiuse anche le scuole di sei comuni del Grossetano, con i Sindaci che non vogliono assumersi responsabilità stante l’allerta rossa emanata dalla protezione civile Toscana. Purtroppo il maltempo ha causato anche delle vittime, nell’incidente più grave avvenuto nella nottata hanno perso la vita 4 persone nel crotonese.

Proteste in Puglia contro il M5S

Montano le proteste degli attivisti No Tap contro il Movimento Cinque Stelle dopo che il premier Conte ha di fatto autorizzato la ripresa dei lavori del gasdotto. Oggi in una manifestazione tenutasi nei pressi della torre di San Foca a Melendugno, luogo simbolo delle proteste, si sono assistite a vere e proprie scene di rabbia, con i militanti che non solo hanno dato alle fiamme le schede elettorali ma hanno bruciato simbolicamente la bandiera del movimento. Le proteste vertono sul voltafaccia del parlamentari grillini, parlamentari che in campagna elettorale avevano promesso di bloccare l’opera in “venti minuti”. Butta benzina sul fuoco anche il governatore pugliese Emiliano, che oggi ha dichiarato che i Grllini sono molto peggio di Renzi.

Migranti abbandonati nel mare in tempesta

Sono stati abbandonati su una barca a vela di piccoli dimensioni lasciata andare alla deriva a 8 miglia dalla costa. L’ennesimo episodio, che solo per il coraggio degli uomini della Guardia Costiera non si è trasformato in tragedia, è avvenuto in Calabria. Qui due scafisti probabilmente ucraini hanno abbandonato una piccola barca a vela con a bordo 75 persone, tra cui sedici donne e sette bambini. Gli scafisti sono riusciti a fuggire con il piccolo gommone in dotazione all’unità, le ricerche a terra operate anche con l’ausilio dei carabinieri hanno dato esito negativo. I migranti tutti di nazionalità irachena per fortuna stanno bene.

La Premier League in lutto per la morte di Vichai Srivaddhanaprabha

Il presidente della squadra inglese del Leicester è morto ieri sera dopo che il suo elicottero è precipitato nei pressi dello stadio. Srivaddhanaprabha 60 anni era stato l’artefice della vittoria della Premier, vittoria giunta quando in panchina sedeva il tecnico italiano Ranieri. Srivaddhanaprabha era allo stadio per seguire la sua squadra impegnata contro il West Hm, dopo la partita come suo solito è salito sull’elicottero personale che doveva riportarlo a casa. Il mezzo però per cause ancora da accertare, dopo qualche minuto di volo è precipitato nel parcheggio dello stadio, tutte le persone a bordo sono morte. Non si conosce se insieme a Srivaddhanaprabha e ai due piloti ci fosse anche la figlia Voramas di 37 anni.

Serie A, stasera Lazio-Inter

La Serie A chiude la sua decima giornata stasera con un monday night d’eccezione come Lazio-Inter. Le due squadre si trovano appaiate in classifica tra terzo e quarto posto, con una vittoria una delle due si staccherebbe e potrebbe anche rosicchiare due punti al Napoli che ieri ha pareggiato 1-1 in casa contro la Roma. La partita di stasera allo Stadio Olimpico offre diversi spunti interessanti come quello del ritorno a casa di due ex importanti. Il primo è senza dubbio Stephan de Vrij passato a parametro zero dalla Lazio all’Inter in estate con i tifosi biancocelesti che non hanno gradito molto il trasferimento. C’è poi anche Keità Balde Diao che però è arrivato in nerazzurro dopo un anno di interregno al Monaco.