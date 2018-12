Terremoto oggi a Bologna/ Ingv ultime scosse: sisma magnitudo 2.9 a Castel del Rio

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 sulla scala Richter ha colpito in Emilia Romagna la zona di Bologna. Il sisma è avvenuto alle 19:56 di oggi, sabato 29 dicembre 2018, a circa otto chilometri da Castel del Rio, che conta 1200 abitanti. L’epicentro del terremoto è stato individuato con maggiore precisione dalla sala operativa dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.25, longitudine 11.42 e ipocentro attestato a 24 chilometri di profondità. I Comuni coinvolti dal sisma, tenendo conto di un raggio di 20 chilometri, sono Castel del Rio, Loiano, Monterenzio, Monghidoro, Fontanelice, Monzuno, Borgo Tossignano, Firenzuola, San Benedetto Val di Sambro, Casola Valsenio, Casalfiumanese, Pianoro e Palazzuolo sul Senio. Tre le province interessate dal sisma entro i 20 chilometri: Bologna, Firenze e Ravenna, quindi c’è anche la Toscana tra le regioni coinvolte dal sisma.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE

Prima del terremoto di Castel del Rio, in provincia di Bologna, un sisma di magnitudo ML 2.0 sulla scala Richter è stato registrato nelle Marche. Il sisma in questione è avvenuto alle 10:00 di questa mattina a cinque chilometri da Visso, in provincia di Macerata. L’epicentro comunque è stato individuato a latitudine 42.95, longitudine 13.04 e ipocentro a 11 chilometri di profondità. I Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto sono: Monte Cavallo (MC), Preci (PG), Ussita (MC), Fiordimonte (MC), Pieve Torina (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Sellano (PG), Pievebovigliana (MC), Fiastra (MC), Acquacanina (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Bolognola (MC), Cerreto di Spoleto (PG) e Norcia (PG). La scossa non è stata intensa, ma conferma l’attività sismica nel Centro Italia. In questi ultimi giorni però ha fatto parlare dal punto di vista sismico l’Etna con tante scosse di terremoto che hanno avuto in alcuni casi anche gravi conseguenze a Catania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA