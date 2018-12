Cingoli, esplode caldaia: grave bimba di 15 mesi/ Ultime notizie, ustioni di primo e secondo grado

Grave incidente domestico avvenuto ieri sera nella frazione Colle San Valentino di Cingoli, in provincia di Macerata (Marche). Una bambina di soli 15 mesi è rimasta ustionata in maniera seria a causa dello scoppio di un contenitore d’acqua bollente. L’episodio, come riferisce l’edizione online del Resto del Carlino, è avvenuto attorno alle 20:15 di ieri sera, quando la piccola vittima si trovava in compagnia dei due genitori e dei nonni, in attesa della visita di amici per cenare. Peccato però che una serata che si preannunciava serena e di convivialità, si sia ben presto trasformata in un incubo a causa appunto dell’esplosione della caldaia che raccoglie l’acqua del vecchio impianto di riscaldamento, situata in cucina, al pianoterra dell’edificio in cui vive la famiglia. A causare l’esplosione è stata l’acqua, in ebollizione per la temperatura del focolare. La deflagrazione ha investito la piccola di 15 mesi, con i genitori che dopo i primi momenti di panico hanno allertato gli uomini del 118 e dei vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente: dopo i primi accertamenti la bambina è stata stabilizzata e ricoverata in codice rosso presso l’ospedale Salesi di Ancona, specializzato nelle cure per l’infanzia.

CINGOLI: ESPLODE CALDAIA, GRAVE BIMBA DI 15 MESI

La vittima non è in pericolo di vita ma ha riportato una serie di gravi ustioni di primo e secondo grado in alcune parti del corpo. «Sarebbe stata una serata lieta – le parole di un vicino di casa a Il Resto del Carlino, intervenuto subito dopo l’accaduto per cercare di dare un po’ di conforto alla famiglia – ma purtroppo si è verificato un imprevisto che affligge, pensando alla bambina ustionata. Ci hanno detto che le sue condizioni non sono gravi, tutti qui si augurano che si riprenda presto e bene». I vigili del fuoco del comando di Macerata hanno messo subito in sicurezza la cucina dove si è verificata l’esplosione, ripulendo l’acqua ustionante che dopo l’esplosione è finita su parte dell’arredamento, danneggiandolo. Successivamente sono intervenuti i carabinieri di Cingoli per tutti i rilievi del caso: sembrerebbe trattarsi palesemente di un guasto imprevedibile.

