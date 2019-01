Roma, spari in un asilo alla Magliana/ Agguato a pregiudicato: ferito grave dopo aver lasciato figlio

Un agguato con tanto di spari in piena regola è avvenuto questa mattina alla periferia di Roma, nella zona della Magliana: davanti ad un asilo nell’ora di punta, quando i genitori accompagnano i propri figli all’inizio della scuola (poco prima delle ore 9) un pregiudicato di 35 anni è stato avvicinato da uno scooter da cui hanno sparato diversi colpi di pistola rivolti contro di lui. Panico davanti all’asilo nido “Il Girasole”, con timore per la sorte dei bambini, ma l’agguato sembra stato organizzato proprio contro quell’uomo che aveva appena lasciato il figlio dentro la struttura: dopo la sparatoria alla Magliana si sarebbe già identificato l’uomo ferito gravemente dagli spari ravvicinati (pare si trovasse in macchina, appena risalito dopo l’accompagnamento del figlio). Si tratta per l’appunto di un uomo sulla trentina con diversi precedenti con la giustizia italiana.

AGGUATO DAVANTI ALL’ASILO DELLA MAGLIANA

«34 anni, era già noto alle forze dell’ordine per episodi di usura, armi e stupefacenti: ora sarebbe in codice rosso al San Camillo»: così riporta il Messaggero nelle primissime informazioni emerse dagli inquirenti dopo la sparatoria-agguato che ha terrorizzato l’intero quartiere alla periferia di Roma. Sarebbero in due gli uomini sullo scooter, entrambi con casco e cappucci rossi, che hanno sparato 5 colpi di pistola contro il 34enne della Magliana: ora è caccia ai due criminali, con un primo fermo avvenuto poco fa che non pare però essere coinvolto direttamente nella sparatoria. Nessun bambino o altre persone sono state coinvolti dagli spari, l’agguato era ben indirizzato anche se non si sa quale possa essere il vero movente dietro la tentata strage.

