Ancona, 11enne morta a causa del monossido di carbonio/ Ultime notizie, grave il fratello di 7 anni

Una bambina è morta dopo aver esalato il monossido di carbonio. E’ accaduto in provincia di Ancona, precisamente ad Aspro di Sassoferrato, nelle Marche, durante la notte fra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio. A dare l’allarme sono stati i genitori, che hanno rinvenuto la loro figlia di 11 anni priva di vita, mentre il fratellino di soli 7 anni è stato ritrovato in condizioni gravi e al momento è ricoverato presso il vicino ospedale di Fabriano. Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli uomini del vigili del fuoco nonché i sanitari del 118: questi ultimi hanno provato a salvare la bambina di 11 anni, ma per lei non vi era ormai più nulla da fare. Stanno invece bene i genitori, che in base alle indiscrezioni riportate in queste ultime ore dai principali quotidiani online, non avrebbero riportato alcun sintomo di intossicazione, e sembra che il padre non si fosse addirittura accorto di nulla, e al momento dell’apprendere la notizia si trovava al lavoro.

11ENNE UCCISA DAL MONOSSIDO DI CARBONIO

Ad uccidere la bambina e a ferire gravemente il fratellino sarebbe stata una stufetta accesa nella stanza dei due piccoli per riscaldare l’ambiente in questi giorni di freddo e gelo soprattutto al centro-sud. Eventualmente qualcosa deve essere andato storto, e la stufetta, forse danneggiata, ha esalata del monossido di carbonio, un gas inodore e incolore ma altamente nocivo per l’uomo, che in molti casi uccide in maniera silenziosa, senza lasciare scampo. La mamma dei due bambini, una donna di origini sudamericane, così come tutta la famiglia, si era recata nella cameretta dei piccoli questa mattina per svegliarli per la scuola, ma dopo averli chiamati ripetutamente si è accorta che qualcosa non andava. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia locale che stanno ricostruendo quanto accaduto. Purtroppo, come detto sopra, non è la prima volta che fatti di questo tipo accadono. Pochi giorni fa, durante il capodanno, una coppia di giovanissimi si era recata in montagna, in baita, per festeggiare, ma anche in quel caso il malfunzionamento di una stufa aveva ucciso uno dei due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA