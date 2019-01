Bolzano, cade dal balcone dopo litigio/ Video diventa virale: un volo shock di 4 metri

Dopo una lite è finito giù dal balcone. Ci sarebbe sicuramente da ridere, se non fosse che si è rischiato la tragedia. Siamo in un paese forse non proprio adatto a fare da scenario a quanto accaduto, precisamente a Bronzolo, nel Rione Goller, nei pressi di Bolzano. Succede che due uomini stanno litigando animatamente, e in quel momento sta passando di lì un terzo uomo che decide di estrarre il telefonino, forse incuriosito dalle voci che si udivano fino alla strada: ad un certo punto una scena incredibile, con uno dei due litiganti che cade dal balcone in maniera innaturale, facendo un volo di quattro metri. Fortunatamente l’incidente si è concluso in maniera poco tragica, visto che il malcapitato ha riportato “solo” la frattura del bacino e nulla di più. Fatto sta che il video è diventato virale, e in breve tempo ha fatto il giro del web, venendo ripreso dai principali quotidiani online.

LITE A BOLZANO: UOMO CADE DAL BALCONE

Stando a quanto emerso in seguito, l’uomo sul balcone non sarebbe stato spinto da nessuno, ma si sarebbe semplicemente sbracciato in maniera troppo veemente, perdendo poi l’equilibrio e finendo di sotto, dopo aver compiuto una rotazione di 360 gradi nell’aria, quasi come fosse una delle migliori controfigure di un film di Hollywood. Ovviamente dopo la caduta la lite si è conclusa, visto che il 40enne contendente aveva ben altro a cui pensare invece che a litigare con il suo “nemico”. Pare che alla base del litigio vi fosse un motivo alquanto futile, molto probabilmente una questione di origini e provenienza. Il filmato, che risale allo scorso 9 gennaio, rimane comunque imperdibile proprio perché nessuno si aspetta di vedere il contendente volare giù dal balcone in maniera totalmente improvvisa. Il, video di quanto accaduto, che vi consigliamo assolutamente di vedere, lo potete trovare qui sotto.

IL VIDEO DELLA CADUTA DAL BALCONE





© RIPRODUZIONE RISERVATA