Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore/ Voghera, sola in casa al momento del dramma: giallo su dinamica

Domenica drammatica a Voghera, in provincia di Pavia, dove una bambina di 12 anni è caduta dal balcone della sua abitazione morendo sul colpo. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nel primo pomeriggio di oggi, 30 dicembre 2018, gettando l’intera comunità nello sconforto. Al momento sono ancora frammentarie le informazioni sul drammatico incidente ma stando a quanto reso noto dal quotidiano Repubblica.it, la tragedia si sarebbe consumata nelle passate ore in un abitazione all’interno di un condominio di via Bellini. Non è al momento chiaro neppure l’altezza dalla quale la bambina sarebbe precipitata all’improvviso, schiantandosi rovinosamente al suolo. L’allarme sarebbe stato lanciato subito ma nonostante l’arrivo dei soccorritori sul posto, per la piccola non c’era più nulla da fare. A quanto pare il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate al momento della caduta.

BAMBINA CADE DAL BALCONE E MUORE: GIALLO

Sono attualmente il corso le indagini per fare luce sulla dinamica relativa alla caduta mortale di una bambina 12enne dal balcone della sua abitazione a Voghera, nel Pavese. Stando a quello che si apprende dalla stampa locale, pare che la vittima sia di nazionalità romena e che al momento della caduta fosse da sola in casa. Sul posto, oltre agli operatori del 118 ai quali è toccato l’arduo compito di decretare il decesso della bambina, sono presenti anche i carabinieri di Voghera che al momento stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso al fine di ricostruire la dinamica che appare del tutto ignota. Non è chiaro, infatti, in che modo la piccola sia caduta e se quanto accaduto sia da definire una tragica fatalità o, nonostante la sua giovane età un gesto spontaneo. Ancor peggiore l’ipotesi del “gioco” mortale sempre più diffuso tra i giovani e che come spesso accade prende piede sul web per poi sconfinare nella vita reale con azioni prime di logica.

