Oroscopo Paolo Fox 2019/ Toro, c’è bisogno di coraggio e di voglia di fare (Oggi 11 gennaio)

Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, per la giornata di venerdì 11 gennaio 2019. Se siete del Toro questo fine settimana avete bisogno di coraggio e anche di voglia di fare. Durante la prossima primavera, quando Urano tornerà nel segno, potrete fare progetti. Una prima grande decisione l’avete presa nel maggio 2018, ma ora prenderete la seconda a marzo di quest’anno. Al segno del Cancro, Paolo Fox consiglia di decidere cosa fare questo venerdì perché sabato e domenica le giornate saranno un po’ stancanti. Se non organizzate al meglio tutto quello che dovete fare c’è il rischio di stare sotto pressione nelle successive 48 ore. Gemelli, secondo Paolo Fox vi trovate in confusione ma questo mese non vi dà il massimo. Dovete affrontare questioni legali e qualche disputa, voi siete pronti a trovare una soluzione grazie alla vostra scaltrezza e preparazione ma siete arrabbiati con qualcuno.

Per il segno della Vergine, Paolo Fox sottolinea come spesso non vi accontentate delle relazioni fisiche con una persona, vi volete in un certo senso impadronire della mente, avete bisogno di un legame con la mente di una persona. Una bella coppia sarebbe tra Vergine e Bilancia. Se siete dello Scorpione cercate quasi sempre la competizione perché vi intrattenete con persone molto diverse da voi. Se ci sono stati problemi nel passato sarà possibile riconciliarsi. Per i Pesci, forse avete chiuso un rapporto con rapidità eccessiva. In amore forse qualcuno è geloso di voi e questo è perché è ansioso ma anche perché date modo a qualcuno di pensare che non siete attenti. Il mese di febbraio sarà sicuramente il migliore per i sentimenti per il Toro. Il pianeta Venere infatti inizierà un transito molto interessante. Le previsioni sentimentali di Paolo Fox per l’Ariete: quando amate qualcuno difficilmente riuscite a stare in silenzio e in un angolo. A volte anticipate il partner e a volte sbagliate perché eliminate proprio l’effetto sorpresa.

Paolo Fox rileva a livello professionale che, col carattere dominante del Leone, spesso siete voi a imporre la vostra volontà ma adesso riuscite con maggiore successo a farlo. Con questo Oroscopo positivo cercate le giuste opportunità di lavoro. In ogni momento delle vostre giornate ci saranno molte occasioni. Per la Bilancia, è probabile che abbiate tensioni interiori che riversate su tutte le persone che stanno intorno. Dovreste essere liberi di decidere cosa fare, tutti prima o poi però dobbiamo affrontare una mediazione. Per il Cancro secondo Paolo Fox ci sono grandi scelte da fare per chi è in società. Se siete del Capricorno, state cercando di ritrovare un equilibrio che sembrava perduto fino a qualche sabato fa. Possono esserci giornate molto particolare in cui sentite la fatica. Oggi riuscirete a recuperare nonostante le tensioni.



