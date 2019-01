Sissy Trovato Mazza è morta/ Ultime notizie, poliziotta in coma da 2 anni: la sua storia resta un mistero

E’ morta Sissy Trovato Mazza. L’agente di polizia era in coma da due anni e questa notte si è spenta per sempre, dopo una lunga e faticosa lotta. La giovane si trovava in stato vegetativo dopo che era stata colpita da un colpo di pistola nel vano dell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia, dove la 28enne era in servizio. Il decesso è avvenuto precisamente alle ore 21:10 di sabato 13 gennaio, nella casa di famiglia a Taurianova (Reggio Calabria), come riferisce Fanpage. Ha lottato a lungo Sissy ma alla fine si è dovuta arrendere ad una grave infezione, conseguenza delle lesioni traumatiche riportate dopo il colpo ricevuto. Nelle ultime 48 ore le sue condizioni fisiche erano precipitate in maniera tragica, al punto che la giovane poliziotta era stata ricoverata in rianimazione presso la struttura ospedaliera di Polistena, dove i medici, preso atto della situazione irreversibile, hanno acconsentito il ritorno a casa della ragazza, ormai in fin di vita.

SISSY TROVATO MAZZA E’ MORTA

Un omicidio che resta un vero e proprio giallo quello di Sissy, visto che in due anni non si è ancora riusciti a scoprire chi abbia sparato quel mortale colpo di pistola nell’ascensore. Un colpo che non ha lasciato scampo alla povera ragazza calabrese, visto che il proiettile le ha trapassato la parete cranica riducendola poi in stato vegetativo. Un mistero quanto accaduto, con le indagini che inizialmente si erano orientate verso il suicidio, quindi sull’aggressione, ed ora, dopo il decesso, sull’omicidio. Al momento si brancola nel buio anche se fra le piste più battute vi è quella di una ritorsione, visto che Sissy si era battuta a lungo contro gli abusi in carcere, lei che prestava servizio presso l’istituto di pena femminile della Giudecca di Venezia. «Tra le tante e tante stelle – si legge sulla pagina Facebook del gruppo Sissy la Calabria è con te – questa sera si è aggiunta un’altra che tra tutte è la più bella, illumina la Terra con quel sorriso radioso: questa nuova Stella ha un nome, si chiama Sissy La Guerriera».

