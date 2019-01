Meningite, 25enne ricoverata a Firenze: è grave/ Giovane sarebbe già vaccinata, avviata la profilassi

Torna l’incubo meningite in Toscana: una giovane donna di 25 anni è stata ricoverata ieri a Firenze, dove è giunta in serata presso il Pronto Soccorso di Careggi in uno stato di coma. Secondo quanto riportato da La Nazione la diagnosi è stata infausta: meningoencefalite batterica. A fare paura è il timore che possa trattarsi del temibile ceppo C, ovvero lo stesso che aveva scatenato in passato l’ondata epidemica in Toscana che aveva portato all’attivazione del piano di vaccinazione di massa. La stessa ragazza 25enne di Signa, ora intubata e ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione, sarebbe stata vaccinata nel 2016. Ciò significa che nel suo caso il vaccino non sarebbe risultato efficace. Intanto la Asl avrebbe già avviato la ricerca di tutti i contatti della ragazza da sottoporre a profilassiospedale. Secondo le informazioni raccolte, la 25enne sarebbe impiegata presso un centro di telefonia, dunque sarebbe a contatto con un numero molto elevato di persone.

MENINGITE: TORNA L’INCUBO IN TOSCANA

Quello registrato a Firenze nelle ultime ore, sarebbe il primo caso di meningite nel 2019 in Toscana. Negli ultimi due anni i casi erano scesi fino a raggiungere un livello di normalità, attestandosi sui 15 all’anno. Nel 2016, tuttavia, il meningococco di tipo C aveva fatto esplodere l’emergenza meningite in Toscana facendo registrare 30 casi con sette decessi, per un totale di 40 casi se si considerano anche gli altri ceppi. La notizia del nuovo caso che ha colpito la giovane di Signa ha ovviamente allarmato l’intera popolazione, a dimostrazione di come la malattia resti molto temuta in quanto il meningococco può causare sepsi, ovvero una grave infezione dell’organismo che potrebbe portare a conseguenze fatali. La vaccinazione di massa, la sola arma contro il meningococco C, è andata avanti sino al 31 dicembre scorso. Eppure la ragazza attualmente in coma sarebbe stata vaccinata già nel 2016. Già in passato erano stati segnalati casi simili che avevano portato al richiamo per meningococco C dopo cinque anni dalla vaccinazione.

