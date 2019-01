Clochard morto a Roma per il freddo/ Ultime notizie, quinto senza tetto deceduto da inizio anno: è emergenza

Un clochard è stato trovato senza vita questa mattina in quel di Roma. Il corpo, come riferisce l’edizione online de Repubblica, è stato rinvenuto presso il Parco della resistenza, riverso a terra vicino al suo giaciglio. Non sono certe le cause del suo decesso ma quasi sicuramente si parla di morte per assideramento, a causa del freddo, anche perché non sono stati riscontrati segni di violenza. «È un’umiliazione – il commento di don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma – è inaccettabile a partire da me che ci possano essere a Roma ancora situazioni simili. Quando uscì il piano freddo del Comune – ha aggiunto – sapendo bene la situazione della gente che abita per la strada abbiamo provato a fare uno sforzo in più, allestendo al volissimo 150 posti in più come a dire, noi facciamo uno sforzo in più, chiediamo a tutti uno sforzo in più». Quello di oggi è il decimo senza tetto morto a Roma da quando è iniziata la stagione fredda, di cui cinque deceduti negli scorsi 14 gennaio, dall’inizio del nuovo anno.

CLOCHARD MORTO A ROMA PER IL FREDDO: 5° DECESSO DA INIZIO ANNO

Ieri un’altra vittima, in un’area verde situata vicino ad un’edicola, anche in quel caso, per via del freddo. Il due gennaio scorso, era morto invece il 50enne polacco Beniamino, ritrovato senza vita su una panchina di piazza Lotto, a Tor Marancia. Il 30 dicembre scorso era morto Davide, noto come il clochard colto, il cui corpo era stato rinvenuto in zona Marconi, in via Peano. Le altre vittime, infine, risalgono all’8, 7 e 4 gennaio, tutti deceduti a causa del gelo. Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma, ha chiesto l’urgente intervento delle autorità per risolvere la situazione, a cominciare dall’introduzione di altre strutture di ricovero permanenti: «La situazione che troviamo nelle strade – spiega – monitorata anche dai volontari della Croce Rossa che cercano di fare il possibile per portare aiuto, è drammatica. O si prende atto che quella delle persone senza dimora è una situazione da risolvere e gli si dà priorità cercando le risorse e le soluzioni o rischiamo di fare, soprattutto quando fa freddo di notte una tragica conta delle vittime, nonostante gli sforzi fatti per affrontare l’emergenza freddo». Da segnalare, a riguardo, che lo scorso 8 gennaio era stato sgomberato un piccolo accampamento di clochard a San Lorenzo che aveva creato non poche polemiche.

