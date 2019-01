MILANO, TENTATO OMICIDIO IN UN BAR/ Ultime notizie sparatoria via Quinto Romano, ferito a colpi di fucile

Momenti di terrore pure quelli vissuti ieri sera in un bar di Milano sito in via Quinto Romano, teatro di una sparatoria a colpi di fucile che ha terrorizzato tutto il quartiere Baggio. A riportare l’accaduto è Milano Today, secondo cui i fatti in questione si sarebbero verificati intorno alle 21:40 di ieri, lunedì 14 gennaio 2019. Sembrava tutto procedere normalmente nel locale all’altezza del civico 56 quando un uomo seduto al bancone, un italiano di 30 anni, è stato raggiunto da un colpo di fucile. Una sparatoria durata lo spazio di pochissimi istanti, ma che ha gettato nel panico tutti i presenti, ancora di più se si considera l’ora non particolarmente tarda. A sparare sarebbe stato un uomo che, dopo aver colpito il 30enne avventore del bar alla gamba, si è dato alla fuga senza lasciare, almeno apparentemente, nessuna traccia.

MILANO, TENTATO OMICIDIO IN UN BAR

L’uomo raggiunto da un colpo di fucile in un bar di via Quinto Romano 56, nel quartiere Baggio di Milano, è stato prontamente soccorso. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha trasportato il 30enne italiano all’ospedale Niguarda, dove adesso si trova ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono infatti molto gravi: il giovane è stato colpito infatti alla coscia destra, ma c’è il forte sospetto che il proiettile sia andato ad intaccare il femore, causando al 30enne delle complicazioni non da poco. Sulla sparatoria indagano la polizia e i carabinieri, che fin dalle fasi immediatamente successive all’accaduto hanno avviato i primi riscontri per fare luce sull’accaduto. L’uomo che ha imbracciato il fucile gambizzando la vittima voleva uccidere: e se sì, perché?

