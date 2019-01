Terremoto in Emilia Romagna, Ravenna/ Ingv, ultime notizie oggi: scossa di 4.6 e 3.0 a Cervia in mezz’ora

La terra ha tremato nel giro di mezz’ora in Romagna. Una forte scossa di terremoto si è fatta registrare nella nottata tra lunedì e martedì, intorno alle 00.02, con epicentro a Ravenna con la magnitudo registrata a 4.6 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, con epicentro a 11 chilometri da Ravenna e ipocentro a 25 chilometri di profondità. Secondo le prime testimonianze l’evento tellurico si è fatto percepire in maniera più potente col passare dei secondi, guadagnando intensità. La scossa si è sentita fatta sentire chiaramente nella provincia di Ravenna, a Cervia, a Lugo di Romagna in particolare. Molti cittadini hanno affermato di aver udito in maniera chiara due boati distinti, che hanno svegliato improvvisamente le persone che stavano già dormendo. In molti sono scesi in strada ed hanno iniziato a riportare sui social le testimonianze di quanto percepito.

SECONDA SCOSSA A CERVIA

Circa mezz’ora dopo si è fatta registrare una nuova scossa, stavolta di entità inferiore stabilità ad una magnitudo di 3.0 con epicentro a Cervia, a 22 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in buona parte dell’Italia settentrionale, come si è potuto comprendere facilmente dalle numerose testimonianze pubblicate sulla pagina Facebook di RavennaToday. Tra le città nelle quali si è avvertito distintamente il sisma si fanno registrare Milano, Trieste, Bologna, Venezia, Padova, Verona, Belluno, ma testimonianze sono arrivate anche dalla Slovenia, dalla Croazia e dalle Marche. Al momento non si segnalano fortunatamente danni a cose o persone anche se le chiamate d’emergenza al 115 sono state numerose, ma come detto molte persone hanno lasciato le case per scendere in strada, e alcuni hanno già deciso di proseguire la notte in automobile.





