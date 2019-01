SISSY TROVATO MAZZA: OMICIDIO O SUICIDIO?/ Scoperta micro-frattura all’omero: segno di violenza?

Dopo la morte dell’ex agente penitenziario Maria Teresa Sissy Trovato Mazza sarà possibile fare pienamente luce sulle cause che hanno portato la giovane di originaria di Taurianova (RC) a finire in un letto d’ospedale senza mai riuscire a riprendersi? E’ quanto si augurano i familiari dell 28enne, raggiunta da un colpo di arma da fuoco nell’ascensore dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo, a Venezia, dove si era recata a controllare una detenuta partoriente. L’ipotesi che la ragazza abbia deciso di suicidarsi poiché sofferente di una depressione cronica non ha mai convinto i genitori né gli amici dell’agente Sissy, che in questi lunghissimi 26 mesi di agonia e di speranza hanno ribadito con forza come la ragazza fosse in realtà piena di progetti e di vitalità. Più probabile, secondo chi la conosceva bene, che Sissy avesse scoperto qualcosa di forte all’interno dell’istituto penitenziario della Giudecca di Venezia, dove prestava servizio, e che qualcuno abbia deciso di metterla a tacere per sempre.

AGENTE SISSY, SCOPERTA MICRO-FRATTURA ALL’OMERO

La ricerca della verità su ciò che accadde alla povera Sissy un maledetto giorno di novembre del 2016 continuerà anche dopo la morte. Il padre della giovane calabrese, intervistato ieri da La vita in diretta, ha dichiarato:”La battaglia non finirà mai finché non si scoprirà la verità su mia figlia, spero che ora venga chiarita la posizione del telefonino e delle celle. Spero che ci sarà un’indagine a 360° per chiarire cosa sia successo a mia figlia. Non abbiamo mai perso la speranza, ci abbiamo sempre creduto. Sissy ha combattuto con forza, ha dimostrato di voler vivere: ci ha dato grande forza. A me trasmetteva grande forza, le dicevo sempre che la amavo e che le volevo bene: lei in qualche modo ci trasmetteva la forza che faceva parte del suo carattere. Per noi è sempre viva Sissy”. In attesa dell’autopsia, che si svolgerà sabato prossimo, il programma di Rai Uno ha aggiunto che fonti mediche avrebbero riscontrato, oltre alle ecchimosi sulle mani evidenti già ad occhio nudo, anche una sospetta lesione al braccio destro di Sissy, una micro-frattura all’omero di cui i genitori della ragazza non sarebbero stati a conoscenza. Il segno di una colluttazione?

