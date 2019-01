Enrico Mentana minacciato: lettera con svastica e insulti/ Foto: “Presto vi puniremo”, solidarietà da Conte

Una lettera di minacce scritta in stampatello con una svastica finale: questo quanto ricevuto dal direttore del Tg di La 7 Enrico Mentana, che ha deciso di pubblicare il documento su Instagram. Firmato con un Boia chi molla, il messaggio fa riferimento anche agli altri giornalisti che lavorano a La 7, come Giannini e Floris: «La Tv7 di quel maiale di Cairo è un ricettacolo di comunisti. Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri assassinando molti soldati italiani in Africa». Insulti e minacce: «Vi seguiamo tutti i giorni», sottolineando poco dopo, «Presto vi puniremo, sappiamo tutto di voi. Siete solo dei vili senza palle. Punirvi è un dovere. Boia chi molla!!!». Una lettera arrivata a pochi giorni di distanza dall’aggressione fascista ai giornalisti dell’Espresso, sono già centinaia i messaggi di solidarietà all’ex volto del Tg5.

ENRICO MENTANA MINACCIATO: SOLIDARIETA’ DA CONTE E DI MAIO

Sulla brutta vicenda è giunto il commento del premier Giuseppe Conte, come riporta l’Ansa: «Le intimidazioni rivolte al direttore Mentana sono un atto vile e inqualificabile. Le minacce a chi esercita la professione di giornalista sono inaccettabili in sé ma anche perché costituiscono un grave attentato alla libertà di stampa. Sono molto preoccupato perché questo episodio segue di pochi giorni un altro fatto gravissimo, un’aggressione fisica di cui sono stati vittime il giornalista Federico Marconi e il fotografo Paolo Marchetti dell’Espresso». Queste le parole su Twitter di Luigi Di Maio: «Massima solidarietà da parte di tutto il MoVimento 5 Stelle ad Enrico Mentana e ai giornalisti cui sono state indirizzate gravi e ignobili minacce. Un gesto vile che va stigmatizzato nella maniera più assoluta». Infine, le parole di Raffaele Cantone a Omnibus: «Solidarietà a Enrico Mentana, che è un professionista che ha grande capacità e un uomo libero. Nel Paese c’è un po’ di cattiveria, che può essere un pericolo: dobbiamo tenere la guardia alta, in tutto il mondo c’è grande fermento».

