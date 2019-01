Luca e Silvana sposi con la sindrome di Down/ Il matrimonio dopo 10 anni di battaglie per una vita normale

Luca a Silvana, la coppia di fidanzati affetta da sindrome di Down, si è finalmente sposata. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, i due hanno pronunciato il fatidico “sì” lo scorso 5 gennaio in quel di Bolzano. Un’unione che arriva al termine di una lunga battaglia portata avanti dalla coppia e dai loro cari e amici, nei confronti dei pregiudizi e di numerosi ostacoli. Una storia che sembra quasi una favola, ed anche per questo a breve verrà realizzato un documentario con la regia di Stefano Lisci, che racconterà appunto questa splendida vicenda che pone al centro dell’attenzione la disabilità, l’amore e la voglia di vivere una vita normale. Silvana, 44 anni, ha potuto finalmente indossare l’abito bianco che ogni donna sogna, e che anche la stessa desiderava da tempo, ed ha preso in mano il suo bouquet di rose rosse. Quindi si è e recata presso la chiesa dei Domenicani dove ha trovato il suo fidanzato, il 55enne luca, “tiratissimo” in gilet, cravatta e abito scuro.

LUCA E SILVANA, LA COPPIA DOWN SI E’ SPOSATA A BOLZANO

Le nozze sono state celebrate dal parroco don Mario Gretter, un amico di famiglia dello sposo, conosciuto diversi anni addietro. Luca e Silvana si erano conosciuti a Bolzano una decina di anni fa, quando i due frequentavano il convitto di via Fago, una struttura ad hoc per i ragazzi affetti da sindrome di down, che aiuta gli stessi pazienti a divenire più autonomi. Dopo esseri conosciuti, fra i due è nato un sentimento che è scoppiato poi in amore, ed ora hanno deciso di coronare il loro lungo fidanzamento unendosi davanti al Signore. «Di Luca mi fido, mi accontenta sempre. È bellissimo e lo amo», ripete sempre Silvana, come si legge sulla loro pagina Facebook. «Lo so dal primo giorno che mi sono innamorato – spiega invece Luca – siamo una coppia, vogliamo stare insieme». Per la realizzazione del film “Luca+Silvana” è stata lanciata una raccolta fondi.

