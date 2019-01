FRATELLI DOWN PREGANO IL ROSARIO INSIEME/ Video, le immagini quotidiane di una famiglia particolare

Autrice di un simpatico blog intitolato “Un’Ave Maria alla volta” Kristin è una mamma americana di sei figli. Che questa donna sia simpatica (e anche molto bella) lo si capisce dalla frase che ha messo come “manifesto” del suo blog: “Il mio scopo nel 2019 è di raggiungere i risultati che ho fissato nel 2018 che avrei dovuto fare nel 2017 perché ho fatto una promessa nel 2016 che avevo programmato nel 2015”. Definendosi: “Moglie di un imprenditore, Mamma lavoratrice di sei figli. In questo blog documento il caos umoristico di una grande famiglia perché non ricordo nulla”. Un diario personale insomma, dove fermare i momenti particolari della sua vita. Kristin ha poi due fratelli entrambi con la sindrome di Down. In uno dei suoi post più recenti ha postato un video in cui si vedono tutti insieme, tenendosi la mano con il fratello più grande e qualcuno dei suoi bambini che saltella qua e di là mentre dicono insieme il rosario. In condizioni piuttosto gravi, i due fratelli si lasciano guidare con il sorriso nella recita del rosario, dando così una immagine di capacità di accoglienza dei cosiddetti “diversi” come raramente capita di vedere: “O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA