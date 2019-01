Manuela Teverini, oggi sentenza processo/ Ergastolo o assoluzione per il marito Costante Alessandri?

È attesa oggi la sentenza di primo grado nel processo con rito abbreviato per il caso di Manuela Teverini, scomparsa nel nulla 19 anni fa da Capannaguzzo, nel Cesenate. Il corpo non è stato mai trovato, ma la Procura di Forlì è certa che la donna sia morta, e che sia stata uccisa dal marito Costante Alessandri il quale poi ne avrebbe occultato il cadavere. Il pubblico ministero Filippo Santangelo ha chiesto dunque l’ergastolo per il marito. La difesa invece ha chiesto l’assoluzione piena. In tribunale non è presente la figlia della coppia, Lisa, rimasta all’estero. «Non è potuta tornare, ma non sapeva neppure se se la sarebbe sentita. È molto giovane, e poi si tratta di suo padre. Fa fatica ad accettarlo. Ha anche paura di lui. Si sente sicuramente meglio lontana da lui», ha dichiarato Marinella, sorella di Manuela e mamma adottiva di Lisa,“Chi l’ha visto?”. L’altra sorella di Manuela Teverini, Antonella, chiede giustizia: «Spero che trionfi. Non so se verrà condannato o meno, ma sicuramente l’ergastolo l’abbiamo avuto noi. E questo non ce lo toglie nessuno».

MANUELA TEVERINI, SCOMPARSA 19 ANNI FA: OGGI SENTENZA PROCESSO

La vicenda risale al 5 aprile 2000, quando, secondo il racconto di Costante Alessandri, la donna non è stata trovata in casa. L’auto di Manuela Teverini venne individuata alla stazione di Cesena, ma di lei nessuna traccia, eccetto per gli effetti personali che indossava il giorno della scomparsa e che furono poi ritrovati in casa durante una perquisizione. Sin da subito si è cercato il corpo di Manuela, nelle vasche di irrigazione nelle vicinanze e con scavi nel cortile di casa. Il marito si è sempre professato innocente, ma nel dicembre 2002, a due anni e mezzo dalla scomparsa, venne arrestato per omicidio e occultamento di cadavere restando circa un mese in carcere, per poi essere liberato perché gli esiti sulla ricerca del cadavere nei pressi dell’abitazione di Capannaguzzo diedero esito negativo. Il caso è stato riaperto e il processo si è svolto col rito abbreviato. In un’intercettazione parlò dell’omicidio della moglie con la prostituta che frequentava, ma davanti agli investigatori disse che lo aveva fatto per provocarli, visto che sapeva di essere intercettato. «Ci sono tanti elementi indiziari che speriamo convincano il giudice a condannare l’imputato. Le indagini hanno portato a lui con grande sicurezza», ha dichiarato l’avvocato Carlotta Mattei a “Chi l’ha visto?”, in attesa della sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA