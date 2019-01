MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019/ Diretta streaming video cerimonia inaugurale: atteso Mattarella

Da oggi, e per 335 giorni, Matera è ufficialmente Capitale europea della cultura 2019. La città lucana si appresta a vivere una giornata storica attraverso una cerimonia inaugurale che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che chiuderà con il saluto istituzionale, oltre che del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro dei Beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli. Come riportato da La Repubblica, la giornata di oggi è suddivisa in cinque fasi “che ricalcano i temi del dossier: dal futuro remoto al rapporto tra continuità e rotture, dalle connessioni alle utopie e alle distopie, per finire alla mobilità”. La festa di piazza San Pietro Caveoso inizierà alle 18,50 e sarà trasmessa in Eurovisione su Rai Uno. L’accesso all’area dei Sassi, vista l’import è consentito attraverso specifici varchi solo a chi sarà munito dei pass distribuiti fino al 12 gennaio.

MATERA CAPITALE EUROPEA CULTURA 2019

Matera Capitale europea della cultura 2019 non poteva non essere celebrata con una festa in grande stile. A condurre la serata sarà il grande Gigi Proietti, che si renderà protagonista di un omaggio personaggio lucano come Rocco Scotellaro. Ad aprire le danze saranno le melodie del bravissimo Stefano Bollani che si esibirà al pianoforte sia come solista che con le bande dirette da Paolo Silvestri, eseguendo tra gli altri, l’Inno per Matera 2019. Secondo il programma della serata saliranno sul palco anche il beniamino di casa Rocco Papaleo e la cantante Skin, che si alterneranno alla cantante di musica tradizionale bulgara Valya Balkanska e ad una serie di esibizioni altamente spettacolari come quella del trasformista Arturo Brachetti. La diretta streaming video dell’evento sarà visibile cliccando qui a partire dalle ore 18:50.

