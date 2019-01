Ponti e festività 2019, il calendario completo/ Maxi vacanza dopo Pasqua, ma molte feste cadono di domenica

Ora che abbiamo salutato ufficialmente l’anno, è tempo di pensare al 2019. Le festività natalizie terminano con l’Epifania, ma molti sono pronti a fare i calcoli per quelle del nuovo anno. Come “cadono”? Diamo allora uno sguardo al calendario completo di ponti e feste del 2019. Questo è del resto quel che si cerca di capire quando si guarda il calendario. Passato Natale, guardiamo già avanti con una buona notizia: l’anno è cominciato bene perché il primo gennaio è stato di martedì, quindi ci sarà stato sicuramente qualcuno che approfittando dell’ultimo weekend dell’anno si è concesso un’altra mini vacanza. E poi appunto è tempo di Epifania, che è di domenica. Ma non prendeteci gusto, perché poi bisognerà aspettare Pasqua e Pasquetta per godersi un nuovo ponte. Pasqua infatti cade tardi, il 21 aprile, quindi il giorno successivo è Pasquetta. Seguono due giorni lavorativi fino al 25 aprile, che è di giovedì. Quindi potreste pensare a costruire un bel ponte tra Pasqua e 25 aprile.

PONTI E FESTIVITÀ 2019, IL CALENDARIO COMPLETO

Con il ponte Pasqua-25 aprile i giorni di vacanza saranno sei, ma a questo punto potreste aggiungere il 26 aprile, venerdì, e fare festa dal 20 al 28 aprile, facendo salire a nove i giorni di vacanza. Chi ha la possibilità di “allargarsi” ulteriormente può prendere altri due giorni di ferie e fare festa fino all’1 maggio 2019, festa dei lavoratori, per un totale di 12 giorni di vacanza. L’ultima occasione del nuovo anno per una lunga vacanza arriva il 2 giugno, festa della Repubblica, che cade di domenica. Invece la festività dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno cade di sabato.

Niente ponte allora. Passiamo all’estate, quindi a Ferragosto 2019: cade di giovedì, quindi con un solo giorno di vacanza ci si può concedere una mini vacanza di quattro giorni. Arriviamo in autunno con l’1 novembre, Ognissanti, di venerdì.

A differenza di quanto accaduto quest’anno, niente Ponte dell’Immacolata nel 2019: l’8 dicembre è domenica. Va male anche ai milanesi con Sant’Ambrogio che cade di sabato. Il 2019 si chiuderà con Natale e Santo Stefano mercoledì e giovedì. Infine, l’ultimo dell’anno: è di martedì. Chi invece è interessato ai saldi, deve dare uno sguardo ad un altro calendario…



