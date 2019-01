Alessio Vinci, 18enne italiano morto a Parigi/ Ultime notizie, trovato in un cantiere: è giallo

Un 18enne italiano è stato trovato senza vita in quel di Parigi. La vittima si chiamava Alessio Vinci ed era originaria di Ventimiglia, in Liguria, sul confine con la Francia. Ex studente del liceo Aprosio, maturatosi la scorsa estate, il giovane è stato trovato morto in un cantiere della capitale francese, e al momento il suo decesso sembrerebbe essere un vero e proprio mistero. Alessio Vinci, come riferiscono numerosi siti locali, a cominciare da Riviera24.it, era iscritto al primo anno di università a Torino, ed era considerato un ragazzo particolarmente intelligente, in grado di frequentare due anni di liceo (il quarto e il quinto), in uno solo, diplomandosi poi con il 110 e la lode. Grazie a questo straordinario exploit era riuscito ad iscriversi all’università con un anno di anticipo rispetto ai suoi coetanei, scegliendo la facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico torinese, fra le più difficili notoriamente. Secondo alcune voci pare che il giovane si fosse classificato fra i primi quaranta al test di ingresso su migliaia di candidati, a conferma dell’intelligenza sopra la media dello stesso Alessio.

18ENNE ITALIANO MORTO A PARIGI

La sua scomparsa resta però un mistero visto che pare che nessuno sapesse che Alessio fosse a Parigi, visto che la versione ufficiale era “raggiungere il nonno da Torino”, che abita a Ventimiglia. Le forze dell’ordine francesi e italiane stanno indagando per provare a ricostruire le ultime ore di vita del giovane ragazzo, e al momento nessuna pista sembrerebbe essere esclusa, compresa quella dell’omicidio e del suicidio, anche se trattasi solo di ipotesi non confermate. Si sa solo che Alessio è morto e che le autorità transalpine hanno già disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo, da cui sicuramente si saprà di più in merito al suo decesso. Profondo dolore a Ventimiglia visto che Alessio era molto apprezzato e amato da amici e parenti.

