Angela Grignano, ferita nell’esplosione di Parigi/ Il fratello: “I medici le hanno salvato la gamba”

Migliorano le condizioni di Angela Grignano, la 24enne di Trapani rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta a Parigi a causa di una fuga di gas in una panetteria. Sottoposta a quattro operazioni chirurgiche, potrà recuperare l’uso della gamba. Lo ha confermato il fratello Don Giuseppe Grignano, parroco della diocesi di Trapani, che la sta assistendo insieme ai suoi genitori. «Noi siamo un po’ più sereni dopo aver avuto delle buone notizie. Lei reagisce e interagisce con noi, è tornata la Angela di sempre. Con lo sguardo ci dice che possiamo stare sereni», ha dichiarato oggi a La Vita in Diretta. Il fratello sacerdote ha ringraziato commosso i medici che hanno salvato la gamba di Angela. «Lei ricorda gli istanti prima e quello che è successo un’ora dopo l’esplosione. Ha chiesto subito della gamba. Faremo di tutto per farla tornare a ballare, è la sua passione». La cattiva sorte dunque non spezzerà la volontà di questa ragazza, che per dieci anni ha studiato danza in una scuola di Trapani.

ANGELA GRIGNANO, FERITA NELL’ESPLOSIONE DI PARIGI: LANCIATA RACCOLTA FONDI

Dopo aver concluso gli studi universitari alla Sapienza di Roma, dove si è laureata in Scienza e Arte dello Spettacolo, Angela Grignano si era trasferita a Parigi dove aveva trovato lavoro presso l’Hotel Ibis. Quando è avvenuta l’esplosione la ragazza era per strada. Una vettura parcheggiata l’ha parzialmente protetta dall’onda d’urto che altrimenti l’avrebbe investita in pieno. Ora sulla piattaforma Go Fund Me è stata lanciata una raccolta fondi, per iniziativa di un altro fratello della giovane che vive negli Stati Uniti. «Mio fratello è preoccupato di quello che dovremo affrontare, perché a casa lavora solo papà. Quindi ha lanciato una raccolta fondi dagli Stati Uniti, e così possiamo stare più tranquilli per la sua riabilitazione. Il suo cammino sarà lungo», ha dichiarato Don Giuseppe Grignano a La Vita in Diretta. Angela Grignano avrà bisogno di tante cure: la sua ripresa richiederà mesi di fisioterapia, e quindi risorse. Da qui l’appello della famiglia.

