Bomba day Ancona: disinnesco ordigno bellico/ Ultime notizie, 12mila evacuati: pronti i droni anti sciacalli

Attorno alle ore 5 di questa mattina è cominciato ad Ancona il “Bomba day”, ovvero il disinnesco di un ordigno bellico ritrovato sotto il quartiere degli Archi della città marchigiana che ha scatenato un complesso piano di evacuazione coinvolgendo circa 12mila cittadini ospitati in diversi strutture lungo l’intera giornata per permettere al meglio il innesco della bomba di origine nella Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso ordigno sarà poi trasportato a Jesi dove gli artificieri dell’Esercito lo faranno brillare nella cava di Via della Barchetta, dove da giorni sono stati avvisati e oggi evacuati i pochi residenti nell’area del depuratore. La situazione di allerta è invece in corso ad Ancona dove durante il disinnesco sono numerose le limitazione al traffico, ai mezzi pubblici oltre ovviamente al disagio dei 12mila evacuati nelle aree vicine alla bomba della Seconda Guerra Mondiale. Solo qualche mese fa, operazione molto simile sempre nella Marche, ma nel Comune di Fano con l’ordigno poi fatto brillare in mare.

L’APPELLO DEL COMUNE

«Alle 9.25 gli artificieri dell’esercito hanno iniziato a lavorare all’operazione di bonifica, una volta ricevuto il via libera dalla Soi (Sala Operativa Integrata). L’operazione è stata leggermente ritardata poiché si stava cercando una persona anziana che non rispondeva ai parenti e che risiede all’interno della zona rossa», riporta il Resto del Carlino, con la situazione subito poi risolta con l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri che ha accompagnato l’anziano nelle strutture della Protezione Civile messe in piedi apposta per questa evacuazione. Il “Bomba Day” è in atto ad Ancona e le operazioni potrebbero durare fino a mezzogiorno, ma anche di più: il Comune ha fatto sapere da giorni le varie operazioni che dovranno essere compiute, lanciando l’appello di «non raggiungere per nessuno motivo la zona rossa vicino al Quartiere degli Archi». Sono in tutto 4 le fasi del disinnesco della bomba: «rimozione dell’innesco con un estrattore meccanico a distanza, taglio dell’ordigno nella parte posteriore, detonazione sul posto della porzione tagliata e trasporto del corpo della bomba in una cava a Jesi per il brillamento. Sarà poi la Soi ad aggiornare, intorno alle 13, il Comune e gli organi di informazione». Da ultimo, un numero importante di droni svolgerà il monitoraggio anti-sciacalli nelle aree abbandonate momentaneamente durante il Bomba Day.

E’ INIZIATA LA FASE DI #EVACUAZIONE

VI CHIEDIAMO LA MASSIMA COLLABORAZIONE ED IL RISPETTO DEGLI ORARI PER RENDERE PIU’ AGEVOLI LE OPERAZIONI

Per qualsiasi #informazione potete chiamare i numeri 071 2222323 o 800653413





