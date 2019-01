Elena, 14enne scomparsa da Pioltello/ “E’ roba di mio figlio, non la vedrete più”: telefonata choc ai genitori

Elena è una ragazzina di appena 14 anni, della quale si sono perse le tracce da Pioltello, Milano, lo scorso lunedì mattina alle 7.30. La ragazzina è uscita di casa per andare a scuola ma da allora non si sono più avute sue notizie. Alle 13.30 dello scorso 14 gennaio, stesso giorno della sparizione, la madre ha ricevuto una strana telefonata da parte di un uomo. La chiamata arriva da un numero tedesco e dall’altra parte della cornetta l’uomo le dice: “Elena è con mio figlio, lui l’ha scelta e oramai è roba sua. La portiamo con noi in Germania, non la rivedrai più”. Quel giorno, Elena non ha più fatto ritorno a casa. Cosa è successo davvero alla 14enne? Il caso è stato trattato oggi dalla trasmissione Chi l’ha visto, durante la quale sono state fornite nuove informazioni sul giallo della scomparsa della ragazzina milanese. Pochi giorni dopo, la madre di Elena ha ricevuto una seconda inquietante telefonata da parte di un uomo, tale Marius, che avrebbe detto ai genitori della ragazzina di recarsi a Mortara, in provincia di Pavia: qui sarebbe avvenuta la riconsegna della ragazzina.

ELENA, 14ENNE SCOMPARSA DA PIOLTELLO: GIALLO DA UNA SETTIMANA

Di Elena, purtroppo, neppure l’ombra nonostante la speranza giunta da questa seconda telefonata ai genitori della 14enne. Nessuno si è presentato all’appuntamento per restituire alla sua famiglia la giovanissima. Secondo quanto reso noto dal programma Chi l’ha visto, la ragazzina non avrebbe con sé il cellulare dunque sarebbe impossibile tentare di mettersi in contatto con lei. Da una settimana esatta non ci sono notizie di Elena né ci sarebbe una pista da seguire. I familiari hanno presentato regolare denuncia ai carabinieri. La ragazzina è alta 1.65, ha capelli e occhi castani ed al momento della sparizione misteriosa indossava un pantalone nero, scarpe da ginnastica bianche e un giubbino nero. Con sé portava solo i documenti personali ed uno zaino rosa che usava per andare a scuola. I genitori di Elena hanno rinnovato il loro appello disperato alla trasmissione di Raitre affinché possano essere fornite informazioni utili alle indagini.

