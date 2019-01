Briatore sui migranti:”Ecco perché non possiamo accoglierli tutti”/ Foto su Instagram: sposata linea-Salvini?

Flavio Briatore sembra avere le idee chiare sul fenomeno dell’immigrazione. L’Italia non può accogliere i migranti che arrivano dall’Africa nella speranza di trovare un futuro migliore e di scappare dalle guerre che investono i loro Paesi. Il manager del Billionaire sul suo profilo Instagram ha voluto pubblicare un fotomontaggio che a suo dire è esplicativo delle ragioni del suo punto di vista: nell’immagine condivisa sul social si vede la rappresentazione geografica dell’Italia all’interno dell’Africa. Lo scopo? Sottolineare le dimensioni ridotte della Penisola a confronto del continente africano. Non è un caso che Briatore a commento della foto abbia scritto:”Forse così sarà più chiaro il motivo per cui non possiamo accoglierli tutti“. Un endorsement alle politiche del governo e in particolare al ministro Salvini?

BRIATORE SPOSA LA LINEA SALVINI SUI MIGRANTI?

Con la sua uscita su Instagram, Flavio Briatore è sembrato avvalorare la linea del pugno duro professata da Matteo Salvini sul fronte migranti. Più di una volta il ministro dell’Interno ha parlato di porti chiusi, anche dopo la recente strage nel Mediterraneo che ha scosso le coscienze. Il feeling tra i due in ogni caso sembra consolidato. A novembre, sul palco del Maurizio Costanzo Show, Briatore disse:”Tu sei il primo ministro dell’Interno che fa le cose, per questo tutti lo amano”. Ancora qualche giorno fa, al la cena organizzata da Annalisa Chirico, Briatore rispetto a Salvini ha dichiarato:”Almeno è uno che si è fatto una lunga gavetta politica. E come ministro degli Interno va bene. Insomma il fenomeno dell’immigrazione clandestina sembra quantomeno rallentato“. Ora l’ultima uscita del manager sui migranti a mezzo Instagram: insomma, anche per Briatore serve il pugno duro.

Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: Gen 22, 2019 at 12:13 PST





