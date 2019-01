LUCA PASSONI È MORTO/ Si è spento a 56 anni l’ex ad di Generali Investments Europe

Luca Passoni, manager assicurativo e commentatore finanziario, è scomparso ieri a New York. Aveva 56 anni, era malato da tempo, ma fino agli ultimi giorni è rimasto un osservatore attivo e acuto della finanza globale: anche sulla homepage del Sussidiario, di cui era da anni collaboratore affezionato e apprezzato. Udinese d’origine, Luca si era laureato in economia aziendale all’Università Bocconi e si era poi perfezionato alla Scuola Sant’Anna di Pisa. Allievo di Alfonso Desiata, ha ricoperto per oltre vent’anni incarichi di vertice nel gruppo Assicurazioni Generali, di cui era divenuto infine responsabile di tutte le attività europee di asset management. Negli ultimi anni ha operato come consulente di grandi investitori istituzionali fra Piazza Affari e Wall Street. Lascia la moglie Rachel e i figli Caterina, Annabelle e Nicholas: cui va l’affettuosa vicinanza della redazione del Sussidiario.

