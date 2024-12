E’ stato diramato come ogni settimana il bollettino settimanale delle scosse di terremoto Campi Flegrei, con tutti gli eventi sismici relativi alla settimana che va dal 2 all’8 dicembre 2024. Nel dettaglio l’Osservatorio Vesuviano ha fatto sapere che non si sono evidenziate, neanche per questa settimana, degli elementi che facciano chiaramente capire come siano in programma delle evoluzioni nel giro di breve termine. Si tratta di una premessa significativa che fa comprendere come la situazione scosse di terremoto Campi Flegrei continui ad essere nella norma, oltre che attenzionata 24 ore su 24.

Anche durante la scorsa settimana non sono stati registrati eventi particolarmente importanti, di conseguenza la scossa di terremoto del 20 maggio 2024 continua ad essere la principale dell’ultimo anno (magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter), nonché quella più significativa da quando vengono effettuate le registrazioni. Il numero di terremoti localizzati dal 2 all’8 dicembre 2024 è però decisamente aumentato rispetto alla settimana precedente e ancor di più rispetto a quella ancor prima, visto che in totale sono stati 78 i movimenti tellurici ai Campi Flegrei (in precedenza erano stati 42).

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, DUE SCIAMI SISMICI IN 7 GIORNI

C’è stata inoltre una scossa con un picco di magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter, e due diversi sciami sismici, uno caratterizzato da 17 movimenti tellurici con una magnitudo massima di 1.8 gradi sulla scala Richter e un secondo con ben 35 terremoti, con una magnitudo massima di 3.4 gradi. Da qui si spiega questo incremento importante nel numero totale dei movimenti tellurici.

Il numero uno dell’Osservatorio Vesuviano, il noto vulcanologo Mauro Di Vito, ha fatto sapere che i 78 eventi tellurici registrati sono stati per lo più superficiali, una cosa frequente nell’area, sottolineando inoltre che rispetto agli anni precedenti si stanno verificando più sciami, e ciò verrà meglio spiegato in uno studio che ha preso in esame le scosse di terremoto Campi Flegrei degli ultimi 5 anni e che verrà pubblicato a breve.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, I NUMERI DEL BRADISISMO

La cosa importante, come si evince sempre dal bollettino, è che il fenomeno del bradisismo sta continuando a registrare numeri contenuti, con un sollevamento di un centimetro al mese, così come avviene da agosto scorso, dopo che in precedenza si era portato a due centimetri al mese.

Da gennaio il sollevamento è stato quindi di 18 centimetri, in aumento rispetto ai due precedenti bollettini che era stato invece di 17,5 centimetri. Prendendo in considerazioni i dati del novembre 2005, il sollevamento risulta essere di circa 136 centimetri, mentre è di 132 da gennaio 2011, con un superamento quindi del livello massimo raggiunto durante la crisi bradisismica degli anni ’80. Infine il solito punto sui flussi di anidride carbonica emessi dal vulcano negli ultimi sette giorni, che non hanno fatto registrare delle variazioni significative rispetto alle precedenti rilevazioni, con una temperature che ha registrato un valore medio di 96 gradi centigradi.