Mafia, pentiti due boss della nuova Cupola di Cosa Nostra/ Ultime notizie, 7 arresti fra cui Leandro Greco

La mafia perde i pezzi. Nelle ultime ore due boss della cosiddetta nuova cupola, hanno deciso di pentirsi, collaborando con la giustizia. Stiamo parlando precisamente di Filippo Colletti, capomafia di Villabbate, e di Filippo Bisconti, in carcere entrambi da poco più di un mese (dallo scorso 4 dicembre), quando vennero appunto arrestati con l’accusa di associazione mafiosa con l’intento di ridare vita alla famosa Cupola di Toto Riina. Grazie alle loro rivelazioni, scrive l’agenzia Ansa, le forze dell’ordine hanno potuto mettere le proprie mani su altri affiliati a Cosa Nostra, a cominciare da Leandro Greco, Calogero Lo Piccolo (figlio del boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo) e Giovanni Sirchia. Colletti e Bisconti hanno confermato il loro ruolo ai vertici dei ‘mandamenti’ di Villabate e Belmonte Mezzagno, nonché la riorganizzazione della Commissione provinciale di Cosa Nostra, la cosiddetta Cupola.

MAFIA, DUE NUOVI PENTITI E 7 ARRESTI

Fermato anche Giovanni Sirchia, facente parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, anch’egli accusato di aver partecipato alla ricostruzione dell’organo direttivo, occupandosi inoltre, come scrive Rai News, dell’accompagnamento di alcuni padrini alle riunioni, e della consegna dei boss alle convocazioni dei summit. In manette sono finiti anche Giuseppe Serio, Erasmo Lo Bello, Pietro Lo Sicco e Carmelo Cacocciola, accusati di associazione mafiosa ed estorsione nel territorio di San Lorenzo. L’inchiesta è stata coordinata dal capo della direzione antimafia di Palermo, Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvatore De Luca e dai pm Roberto Tartaglia e Amelia Luise, ha permesso di confermare la ricostruzione della Cupola e nel contempo, di scoprirne ulteriori dettagli e soprattutto di fermare altri padrini facente parte dell’organizzazione malavitosa. Fra gli arresti di oggi spicca senza dubbio quello di Leandro Greco, che si faceva chiamare come il nonno, già capomafia di Ciaculli, detto il Papa di Cosa Nostra. 29enne, è figlio di Giuseppe, morto negli anni scorsi anni e che aveva interrotto la tradizione famigliare, non affiliandosi alla mafia.

