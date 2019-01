MAFIA, ITALIA CHIEDE 2 MILIONI DI EURO A PARENTI TOTÒ RIINA/ Rimborso spese carcerarie, legale: “Una boutade”

L’Italia presenta il conto ai parenti di Totò Riina: una cartella esattoriale di circa due milioni di euro è stata infatti notificata da Riscossione Sicilia ai parenti del capo dei capi di Cosa Nostra, arrestato il 15 gennaio del 1993 e morto il 17 novembre 2017, dopo ventiquattro anni di detenzione in regime di 41 bis. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, lo Stato è intenzionato a riscuotere il rimborso per le spese carcerarie del boss mafioso durante la sua permanenza dietro le sbarre. E ad attivare la procedura di recupero del credito sarebbe stato proprio il carcere di Parma, ovvero l’ultimo istituto penitenziario che ha ospitato il capomafia, mediante il Ministero della Giustizia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, al netto dei desideri della casa circondariale, la famiglia ha fatto sapere di non essere intenzionata a pagare poiché “non è tenuta a farlo”.

MAFIA, 2 MILIONI DI EURO CHIESTI A PARENTI RIINA: IL PARERE DEL LEGALE

La richiesta di rimborso per le spese carcerarie, pari a due milioni di euro, presentata dallo Stato ai parenti di Totò Riina è un atto dovuto? Ne è convinto il legale dei familiari del boss di Corleone dopo l’istanza presentata dal carcere di Parma attraverso il Ministero della Giustizia. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’avvocato Luca Cianferoni ha commentato in questi termini la richiesta di recupero del credito:”A noi sembra una boutade, perché la legge esclude espressamente che il rimborso per le spese di mantenimento in carcere si estenda agli eredi del condannato. Perciò stiamo studiando bene la questione per vedere in che termini è“. A La Repubblica, il legale dei Riina ha ribadito:”Riteniamo che la richiesta sia infondata. La legge esclude espressamente che si estenda agli eredi del condannato il rimborso delle spese di mantenimento in carcere. Stiamo facendo le nostre verifiche, ma la le norme sono chiare in questo senso e le faremo valere se necessario“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA