Gmg Panama 2019, viaggio di Papa Francesco/ Diretta streaming video e programma: i giovani e il Sì di Maria

Papa Francesco alle 9.45 è partito questa mattina da Roma Ciampino in direzione Panama per la 34esima Giornata Mondiale della Gioventù sul tema – lanciato mesi fa durante l’annuncio ai tutti i giovani cristiani del mondo – «Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola». La Gmg 2019 è di fatto il 26esimo viaggio apostolico internazionale (40 i Paesi toccati complessivamente) del Pontefice che nel piccolo stato centroamericano che collega due oceani e che già aveva accolto nel 1983 Papa Giovanni Paolo II. Dopo Rio de Janeiro e Cracovia, Papa Francesco compirà la sua terza Gmg a Panama, cinque giorni in tutto con un programma dettagliato che potete osservare qui sotto. Oltre ai grandi incontri con i giovani provenienti da tutto il mondo, i momenti forse più significativi del viaggio che il Pontefice sta per intraprendere riguarderanno gli incontri con i giovani di un carcere minorile e poi quello con i giovani disabili e malati di Aids. Nel messaggio lanciato lo scorso novembre a tutti i giovani in vista della Gmg di Panama, il Papa ricordava l’esempio della Madonna scelta come tema di questi giorni: «Le sue parole sono un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il segreto della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. La nostra vita trova significato solo nel servizio a Dio e al prossimo. Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al termine di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio».

IL PROGRAMMA DELLA GMG 2019

Papa Francesco atterrerà intorno alle 16.30 ora locale, le 22.30 in Italia all’aeroporto internazionale di Tocumen e inizierà ufficialmente la 34esima Giornata Mondiale della Gioventù con l’accoglienza ufficiale e un primo incontro alla Nunziatura Apostolica. Nella giornata di domani, giovedì 24 gennaio, dopo i vari incontri con le autorità locali ci sarà l’apertura ufficiale della Gmg 2019 nel Campo Santa Maria la Antigua a Cinta Costera (23.30 ore italiane): venerdì 25 gennaio al mattino l’incontro nel carcere mentre in serata la Via Crucis con i giovani sempre nel Campo di Cinta Costera. Sabato 26 gennaio al mattino (15.15 in Italia), Santa Messa con la dedicazione dell’altare della Cattedrale Basilica di Santa Maria la Antigua con Sacerdoti, Consacrati e Movimenti Laicali; al pomeriggio (00.30 italiane) Veglia con i giovani nel Campo San Juan Pablo II – Metro Park. La grande chiusura domenica 27 gennaio con la Santa Messa per la Gmg nel campo Juan Pablo II, poi la visita ai malati e disabili e infine l’incontro con i volontari della GMG nello Stadio Rommel Fernandez. L’arrivo e ritorno in Italia è previsto per le 11.50 di lunedì 28 gennaio 2019.





© RIPRODUZIONE RISERVATA