ROMA, UN TORO A SPASSO TRA GLI AUTOMOBILISTI/ Video: Quartiere Bravetta, è fuggito dalla Valle dei Casali

Stupore e un pizzico di paura la notte scorsa a Roma, quartiere Bravetta: un toro è stato sorpreso a spasso tra gli automobilisti della zona a Ovest della Capitale, camminando disinvolto tra gli automobili e venendo filmati dagli increduli passanti, che hanno raccolto testimonianze sull’inusuale apparizione bovina. Non è la prima volta che a Roma animali tutt’altro che domestici si aggirano nel tratto urbano: a Roma Nord ad esempio spesso e volentieri dei cinghiali si sono spinti fino in città, causando in alcuni casi anche gravi incidenti automobilistici. Ma se i cinghiali possono arrivare dalle zone di campagna limitrofe, è assolutamente inusuale vedere un toro camminare indisturbato sull’asfalto.

LO STUPORE DEGLI AUTOMOBILISTI

E’ accaduto probabilmente perché il toro è riuscito ad allontanarsi in una zona protetta vicina al quartiere Bravetta, quella del parco della Valle dei Casali. L’animale, anche se non è ancora chiaro come, è riuscito a superare i recinti e a spingersi tra le automobili a fianco dei negozi. Fortunatamente il toro è rimasto tranquillo senza farsi agitare da luci e rumori, avesse perso la calma c’era il rischio di danni ingenti per passanti ed automobilisti. Invece il blitz metropolitano del toro ha causato solamente un momentaneo blocco del traffico e tanto stupore, prima del recupero dell’animale, poi riportato alla sua naturale destinazione. Il toro è stato intercettato in via Silvestri tra il capolinea dell’autobus numero 8 del Casaletto e il liceo Malpighi.

