89enne trovato in un lago di sangue con la testa fracassata/ Vicenza, si indaga per tentato omicidio

È giallo a Montecchio Maggiore, dove un uomo di 89 anni è stato trovato a terra con la testa fracassata. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri: la richiesta di aiuto dei familiari di Francesco Pangallo è stata lanciata poco dopo le 12. La moglie, rientrata a casa dopo aver fatto la spesa, ha trovato il marito a terra in un lago di sangue. Subito è scattata la richiesta di intervento al Suem 118. I sanitari si sono recati nell’appartamento al secondo piano di una palazzina su quattro livelli in via Beschin 33. I sanitari hanno prestato le prime cure all’89enne e poi lo hanno trasportato con un’ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato dirottato nel reparto di terapia intensiva. Solo nel pomeriggio, dopo che i medici hanno cominciato a nutrire dei dubbi sulle ferite, sono stati avvisati i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Ma come riportato da Il Gazzettino, sul fatto gli uomini dell’Arma mantengono il più stretto riserbo.

VICENZA, 89ENNE TROVATO CON LA TESTA FRACASSATA

Per i medici le ferite riportate da Francesco Pangallo erano poco compatibili con una caduta dalla carrozzella, dove l’uomo di 89 anni è costretto a vivere da qualche tempo. Ora versa in gravissime condizioni. Quella della caduta dalla carrozzella resta una possibilità, ma tra le ipotesi al vaglio, secondo Il Gazzettino, c’è pure quella di una rapina finita male. L’uomo potrebbe essere stato colpito al capo con un bastone o un oggetto pesante. I carabinieri stanno anche cercando il figlio 50enne per avere più elementi per ricostruire quanto accaduto ieri e fare ulteriore chiarezza. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, il figlio dell’anziano potrebbe essere stato presente al momento dell’incidente avvenuto, e questo sembra confermato, all’interno dell’abitazione. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, a testimonianza del fatto che Francesco Pangallo potrebbe essere stato vittima di una brutale aggressione.

