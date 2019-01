Giulio Regeni, tre anni fa la morte del ricercatore in Egitto/ La madre: “Non molliamo”, Fico chiede verità

Sono trascorsi tre anni da quel tragico 25 gennaio 2016: in Egitto, nel giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, Giulio Regeni venne rapito e ucciso dopo essere stato torturato. Il suo cadavere venne rinvenuto il 3 febbraio 2016 nei pressi di una prigione dei servizi segreti. Nonostante le indagini e le pressioni del governo italiano, non è stata ancora fatta chiarezza sulla dinamica della tragedia: i depistaggi del governo egiziano attraverso i servizi di sicurezza hanno creato forti tensioni diplomatiche tra i due Paesi, con il presidente della Camera Roberto Fico che recentemente ha affermato che «le rassicurazioni del Cairo non bastano più». La Procura di Roma ha annunciato che l’inchiesta è bloccata nonostante gli sforzi dell’Italia, ma la famiglia e gli amici di Giulio non fanno passi indietro: chiesta giustizia per il giovane ricercatori, oggi in programma in tutto il Paese manifestazioni per ricordarlo.

TRE ANNI SENZA GIULIO REGENI

Paola Deffendi, la madre di Regeni, ha scritto un post su Facebook per ricordare il figlio e rinnovare la richiesta di verità sulla sua fine: «25 gennaio 2019… oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio». A Fiumicello, provincia di Udine, è in programma una fiaccolata alla quale parteciperà anche il presidente della Camera Roberto Fico: «Sono passati tre anni. E noi non dobbiamo smettere di chiedere con forza, ogni giorno, verità per Giulio Regeni. Ed è per questo che sarò nel pomeriggio alla fiaccolata di Fiumicello». Mondo politico unito per chiedere giustizia per il giovane dottorando nostrano, ecco le parole di Lollobrigida (Fratelli d’Italia): «A 3 anni dalla sua sparizione non abbiamo ancora risposte sulle responsabilità della morte di Giulio Regeni. Rinnoviamo l’appello al governo affinché faccia il possibile per togliere il velo di omertà e scoprire la verità sull’uccisione di un giovane italiano in terra straniera».

