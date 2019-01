Scontro aereo-elicottero su ghiacciaio Rutor, Aosta/ Ultime notizie, incidente La Thuile: morti e feriti

Gravissimo scontro aereo al confine tra Valle d’Aosta e Francia: questo pomeriggio c’è stato uno tragico incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul ghiacciaio del Rutor, in località La Thuile. È in corso l’intervento del soccorso alpino valdostano. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino e Borgo Sesia con personale ad hoc. Ci sarebbero morti e feriti: secondo le prime informazioni, ci sarebbero quattro vittime e due feriti, ma il bilancio è provvisorio. A darne notizia su Twitter il Soccorso Alpino: «Sul posto un elicottero della Protezione Civile con a bordo tecnici #SoccorsoAlpino e medico e un secondo elicottero con medico. Dal Piemonte pronti a giungere sul luogo dell’incidente altri due elicotteri. Seguono aggiornamenti». Gli elicotteri di soccorso stanno portando in quota una “squadra taglio” dei vigili del fuoco per operare sulle lamiere con le cesoie.

VALLE D’AOSTA, INCIDENTE AEREO-ELICOTTERO

I rottami dell’elicottero e dell’aereo da turismo precipitati dopo una collisione sono stati individuati. Dalla Regione fanno sapere che sono pronti a intervenire altri due elicotteri da Torino. Intanto al Pronto soccorso dell’ospedale di Aosta è stata attivata la procedura di maxiemergenza: è quindi operativa la cosiddetta shock room con équipe multidisciplinare. Inoltre, sono pronte tre sale operatorie dedicate all’emergenza e sei posti in terapia intensiva postoperatoria. Come riportato da Repubblica, si parla di quattro morti e almeno due feriti gravi. Non è ancora chiaro chi fosse a bordo dei due mezzi aerei e quale sia il numero delle vittime.

🔴 #ValledAosta, La Thuile: intervento del #SoccorsoAlpino in corso sul ghiacciaio del Rutor per incidente aereo. Si tratta di un impatto tra un elicottero e un aereo da turismo. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 gennaio 2019





