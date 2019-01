Marco Capuzzo, scomparso 10 anni fa: ritrovato lo zaino/ Ultime notizie, ricerche corpo ripartono da Trento

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Capuzzo, l’uomo 35enne del quale si persero le tracce da Passo del Ballino, in provincia di Trento, nel giorno di Pasquetta del 2009, spunta un primo importante indizio. Nelle passate ore, infatti, nei boschi della zona del passo del Ballino, tra Fiavè e Tenno, è stato ritrovato il suo zaino. A riferirlo sono state alcune testate locali riprese da Leggo.it. A riconoscere l’oggetto che probabilmente sarebbe appartenuto all’uomo scomparso misteriosamente è stata la sorella ed in seguito a questo importante dato sono ripartite le ricerche. Chiaramente lo scopo resta quello di tentare di restituire alla famiglia di Marco Capuzzo gli eventuali resti del corpo rinvenuto, a distanza di quasi dieci anni. In questo momento, dunque, una squadra di soccorritori insieme alle forze dell’ordine sono al lavoro anche con l’ausilio di droni nella zona – piuttosto difficile – dove si presume possa essere scomparso Marco Capuzzo.

MARCO CAPUZZO, SCOMPARSO 10 ANNI FA: RICERCHE IN CORSO

L’uomo, che al momento della sparizione aveva 35 anni, originario di Cognola di Trento, era scomparso in circostanze misteriose il giorno di Pasquetta di dieci anni fa mentre era andato a passeggiare nella zona dove ora sono riprese le ricerche, insieme al proprio cane. Quella era anche una zona che lui conosceva bene poichè ne era originaria la madre. Aveva quindi parcheggiato la sua auto a Passo del Ballino e si era diretto con il suo amico a quattro zampe a fare una escursione fino al Dosso della Torta senza però più fare rientro. Il cane era stato invece ritrovato nei pressi dell’auto parcheggiata, notato da un turista che lo aveva così legato lasciando un biglietto sul parabrezza. I soccorritori iniziarono prontamente le ricerche dell’uomo che però furono vane. Con sé Marco portava uno zainetto azzurro, un paio di occhiali da sole ed il guinzaglio. Proprio lo zaino è stato ritrovato nei giorni scorsi da un uomo che era stato tra i volontari nel 2009 durante le ricerche di Capuzzo.

