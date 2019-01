Multe cancellate a Roma: Claudio Lotito tra di 197 indagati/ Accuse falso e truffa per Presidente della Lazio

C’è anche Claudio Lotito, Presidente della Lazio, tra i 197 indagati dalla Procura di Roma per il giro-monstre di multe cancellate in uno dei tanti filoni di “parentopoli” che purtroppo siamo sempre più abituati a leggere nei tanti anni di scandali a livello locale e nazionale: Lotito in particolare è indagato per concorso in falso e truffa nell’ambito del maxi giro di presunte multe illegalmente cancellate. I fatti contestati dalla Procura di Roma riguardano un periodo che va dal 2012 al 2014 e vedono coinvolti anche l’ex responsabile del Dipartimento Risorse Economiche del Campidoglio, Pasquale Libero Pelusi, oltre ad altri tre dipendenti pubblici. È però di oggi la disposizione del Gip di Roma degli avvisi di garanzia e dei sequestri specifici: come riporta il Messaggero con le prime informazioni filtrate dagli inquirenti, i funzionari del Comune – con la compiacenza di ex appartenenti alle forze dell’ordine – avrebbero cancellato migliaia di multe e contravvenzioni comminate a centinaia di beneficiari.

SCANDALO MULTE, SEQUESTRATO 1 MILIONE DI EURO COMPLESSIVO

Uno dei trucchi svelati dalla Procura di Roma prevedeva di far passare come auto usate per servizi di scorta delle normalissime vetture, in modo da poter cancellare le multe ricevute giustificando appieno l’annullamento della contravvenzione. Oltre a Pelusi, riporta il Messaggero, sono stati indagati anche Patrizia Del Vecchio, Laura Cirelli e Maria Rita Rongon e dovranno ora rispondere delle varie accuse con le proprie versioni, unite a quelle di tutti gli altri indagati beneficiari della “operazione” di truffa. In particolare al patron della Lazio risulta sequestrato un valore di oltre 26mila euro proprio per l’accusa di aver fatto annullare delle multe facendo passare le sue auto come quelle della scorta. Il sequestro preventivo ha riguardato anche la società di autonoleggio per circa 800 mila euro: in tutto, la Procura di Roma ha messo i sigilli e sequestrato oltre un milione di euro complessivo su tutti gli indagati privati e pubblici. Per il Presidente Lotito, come per tutti gli altri indagati, sono attese le prime replica e spiegazioni nelle prossime ore.

