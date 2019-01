SISSY TROVATO MAZZA, “LIVIDI PRIMA DI FINIRE IN COMA”/ Il racconto delle detenute: “Ecco cos’aveva scoperto”

Sissy Trovato Mazza, l’agente penitenziario morta lo scorso 12 gennaio dopo due anni di coma, ridotta in stato vegetativo da un colpo di pistola che l’ha raggiunta mentre si trovava in servizio esterno nel vano dell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia, potrebbe essere stata uccisa a cause delle scoperte “scomode” che aveva compiuto. Una tesi abbracciata fin dall’inizio dai genitori, che mai hanno creduto all’ipotesi del suicidio, e che oggi viene corroborata da un ex detenuta della Giudecca che Sissy l’ha conosciuta, intervistata da Fanpage:”Ora che Sissy è morta, deve venire fuori tutta la m**a della Giudecca, dirò tutto. So che Sissy aveva scoperto la presenza di droga, parliamo di cocaina, per essere precisi e so anche dove veniva nascosta e come veniva tenuta lontana dalle perquisizioni. Quando arrivavano a controllare i cani antidroga venivano trattenuti per un po’ giù, mentre la coca veniva nascosta nelle plafoniere della cella 2, dove certo i cani non potevano raggiungerla”.

SISSY TROVATO MAZZA, AVEVA SCOPERTO TRAFFICO DI DROGA ALLA GIUDECCA?

L’agente Sissy Trovato Mazza ha pagato dunque a carissimo prezzo la volontà di voler fare uscire allo scoperto i traffici illeciti all’interno della Giudecca? Secondo la detenuta intervistata da Fanpage, la cocaina arrivava a destinazione dal battello che porta dentro i capi da lavare. Ma non c’è soltanto la questione della droga: sempre secondo la donna, infatti, Sissy aveva segnalato la relazione illecita tra una collega con una detenuta e il suo omicidio è il risultato di un tentativo di intimidazione finito male: “Era una persona pulita, per questo lì non stava bene”. Sempre un’altra detenuta ha aggiunto un altro particolare inquietante al racconto: pare infatti che pochi giorni prima di finire in coma, Sissy Trovato Mazza avesse riportato dei vistosi lividi sulla mano. Ad una richiesta di motivazioni, l’agente aveva replicato: “E se ti dicessi che mi hanno menato?”. Dando per veritiere le affermazioni delle detenute, resta un grande quesito: chi era coinvolto in queste manovre illecite? Chi temeva l’agente Sissy al punto da arrivare ad ucciderla?

