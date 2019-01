Corea del Nord, l’ambasciatore a Roma chiede asilo politico/ Jo Song-gil sarebbe sotto protezione

Nuova defezione per la Corea del Nord, l’ambasciatore Jo Song-gil a Roma ha chiesto asilo politico: questo quanto riportano i media di Seul, con il 48enne che sarebbe ora sotto protezione insieme alla sua famiglia. JoonAng Ilbo evidenzia che la richiesta risale a inizio dicembre: fonti anonime diplomatiche affermano inoltre che in questo momento «è protetto dalle autorità italiane in un luogo sicuro». Un’altra grande defezione, dicevamo, per la Corea del Nord: nel 2016 ricordiamo la diserzione di Thae Yong-Ho, numero due dell’ambasciata a Londra. Jo Song-Gil è conosciuto come il figlio o il genero di un funzionari dei livelli più alti della Corea del Nord ed ha ricoperto in passato il ruolo di incaricato d’affari dal 9 novembre 2017, prendendo il post dell’espulso Mun Jong-nam.

AMBASCIATORE COREA DEL NORD CHIEDE ASILO POLITICO

L’ambasciatore classe 1971 è in Italia dal 2015 ed è stato recentemente rimpiazzato dal consigliere politico Kim Chon: Tg Com 24 sottolinea che da quel momento non è più risultato nella lista diplomatica della Corea del Nord. Secondo una primissima ricostruzione della vicenda, la richiesta di asilo sarebbe legata all’ordine di rientro in patria. Quella di Roma è tra le ambasciate più importanti della rete estera di Pyongyang: Kim Jong-un infatti può contare su due diplomatici provenienti dal ministero degli Esteri, più altri due che si occupano degli affari legati alla Fao, l’agenzia dell’Onu che ha sede a Roma. La stampa di Seul evidenzia infine che all’ambasciatore è stato concesso nelle scorse settimane di raggiungere Roma con moglie e figli, «a testimonianza della sua appartenenza a una famiglia privilegiata».

