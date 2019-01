Ospitò l’emiro a Brindisi 20 anni fa/ Anziana 89enne vive un capodanno da sogno con la famiglia

Avere un amico emiro è un po’ il sogno di tutti, e lo si capisce anche da quanto accaduto negli scorsi giorni ad una nonnina di 89 anni residente in provincia di Brindisi. Teresa Borsetti, così si chiama l’anziana signora, ha potuto vivere un capodanno da mille e una notte assieme alla propria famiglia, in Qatar, ospite dell’emiro Hamad bin Khalifa al-Thani, fra gli uomini più ricchi al mondo. La loro amicizia ha origini lontane, e precisamente durante l’estate del 1997, quando lo sceicco di cui sopra chiese alla signora Borsetti, all’epoca 68enne, di poter gentilmente utilizzare il bagno di casa sua. La donna acconsentì e da quel giorno il ricco arabo non si dimenticò mai dell’accoglienza ricevuta in Puglia. La scorsa estate Hamad bin Khalifa al-Thani tornò a visitare le coste brindisine e volle rincontrare l’anziana signora: i due si scambiarono i ricordi di un tempo, e lo sceicco omaggiò la padrona di casa con un dono (ancora segreto), e invitò la stessa e la sua famiglia a trascorrere le vacanze in Qatar.

OSPITO’ L’EMIRO A BRINDISI: ANZIANA VIVE CAPODANNO DA SOGNO

Pochi giorni dopo il natale l’intera famiglia di Teresa, dieci figli con i nipoti al seguito, è partita alla volta degli Emirati Arabi, accompagnata dall’agente Teo Titi, che si occupa delle esigenze dell’emiro ogni qual volta giunge in Italia. La signora Teresa e la sua famiglia hanno viaggiato su un aereo della Qatar Airways, di proprietà dello sceicco, poi sono arrivati in un palazzo dove hanno festeggiato il capodanno nonché il compleanno dello stesso Hamad bin Khalifa al-Thani, che ha compiuto 67 anni. Al termine della splendida vacanza, Teresa e l’emiro si sono promessi che appena potranno si rivedranno di nuovo, forse di nuovo in Puglia, terra che lo stesso sceicco ama molto, sia per l’ospitalità quanto per la cucina: quasi come fosse una favola di Walt Disney…

