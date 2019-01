BIMBO UCCISO A CARDITO/ Lunga agonia per il piccolo Giuseppe: la sorellina sta meglio, è l’unica testimone

Nuovi aggiornamenti sulla tragedia di Cardito. Secondo le ultime indiscrezioni, il piccolo Giuseppe sarebbe morto al termine di una lunga agonia: il bimbo di 7 anni si sarebbe infatti spento dopo ore di pugni, calci e colpi con oggetto contundente. Da chiarire il ruolo della madre, con la criminologa Roberta Bruzzone che ha commentato a Storie Italiane: «Parrebbe che questi bambini fossero già stati segnalati per segni di maltrattamento e che avessero già manifestato un disagio di natura psicologica. Qui c’è un episodio che riguarda questo soggetto, ma se dovrà emergere questo dato, temo che questo bimbo abbia avuto una lunga agonia: se così è stato, la posizione della madre diventa di rilievo dal punto di vista giudiziario». Buone notizie arrivano dall’altra figlia coinvolta, che non è più in pericolo di vita: il primario del reparto di otorino-laringoiatria ha detto che sta migliorando giorno dopo giorno. Uno psicologo è stato da lei per capire se è nelle condizioni per rendere un interrogatorio, per il momento non sembra il caso. Ricordiamo che la piccola Noemi è l’unica testimone di quanto accaduto e il suo racconto sarà decisivo. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

L’AGONIA DI GIUSEPPE

Ha ancora molti aspetti da chiarire la vicenda di Cardito riguardante il brutale omicidio di Giuseppe, il piccolo bimbo di 7 anni che è stato massacrato di botte dal compagno di sua mamma, il 24enne italo-marocchino Tony Sessoubti Badre. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sull’intera vicenda, e vogliono soprattutto capire quale sia stato il ruolo della madre nell’omicidio. Si teme che Valentina Casa, che al momento è tornata a vivere nell’abitazione della sua famiglia, abbia assistito inerme al pestaggio senza fare nulla, una serie infinita di botte che sarebbe addirittura durata due ore, prima che il bimbo stremato morisse. La donna, di 7 anni più vecchia di Tony, avrebbe avuto paura di denunciare l’accaduto e di conseguenza non è da escludere che a breve la stessa possa essere iscritta sul registro degli indagati. «Ho preso Giuseppe e l’ho messo sul divano – le parole della madre agli inquirenti, come riporta Il Messaggero – poi ho chiamato il 118. Quando tutto è finito ho chiesto se potevo andare via: mi hanno detto di sì e sono tornata qua».

BIMBO UCCISO A CARDITO: LA MAMMA HA ASSISTITO AL PESTAGGIO

Molti coloro che accusano l’atteggiamento troppo remissivo di Valentina Casa, che non ha proferito alcuna parola nei confronti dell’orco, nonostante questi gli abbia ammazzato un figlio, e mandato in ospedale la sorellina di 7 anni, fortunatamente non più in pericola di vita. Ma chi la conosce parla di una donna dal passato non facile, con il padre che ha avuto diversi problemi con la giustizia, e con i tre figli che sono stati avuti da un giovane dal carattere sopra le righe che si è subito allontanato da loro. Intanto nella giornata odierna si terrà l’autopsia sul corpo del piccolo Giuseppe che stabilirà le esatte cause del decesso, mentre nel carcere Poggioreale è in programma l’udienza di convalida del fermo di Tony, accusato di omicidio aggravato e tentato omicidio: «Si è reso conto della gravità dell’accaduto – le parole di Michele Coronella, l’avvocato del 24enne indagato – è scosso e mi ha detto che lui voleva bene al bimbo».



