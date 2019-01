Igor il Russo: “Sparai perché dovevo sdraiare quei poliziotti”/ Norbert Feher a processo confessa gli omicidi

Norbert Feher, alias Igor il Russo, non dovrà sottoporsi ad una perizia psichiatrica. Lo ha deciso il gup di Bologna Alberto Ziroldi, il quale ha respinto la richiesta della difesa del serbo, accusato di due omicidi in Italia. Secondo il giudice, non è necessaria la valutazione della sua capacità di intende e di volere ai fini del processo. Collegato in video dal carcere di massima di sicurezza di Saragozza, dove è detenuto, Igor il russo ha risposto alle domande delle parti per quasi due ore. È sembrato sicuro di sé quando ha fornito le risposte e dichiarato che non avrebbe risposto ad alcune domande. Norbert Feher avrebbe ammesso le responsabilità degli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri, commessi a Budrio e Portomaggiore l’1 e 8 aprile 2017. Inoltre, ha spiegato che lo ha fatto perché era alle strette. «Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due». Queste le parole riportate da Francesca Verri, figlia di una vittima, su Facebook dopo aver seguito l’udienza preliminare in aula. Fu ferito gravemente l’agente di polizia provinciale Marco Ravaglia, che per salvarsi si finse morto.

IGOR IL RUSSO A PROCESSO: CONFESSA GLI OMICIDI

Igor il Russo ha fatto riferimento ad un “codice” per il quale non può fornire informazioni su chi lo ha aiutato nella fuga dall’Italia alla Spagna. Inoltre, ha spiegato di non c’entrare nulla con la rapina alla guardia giurata Piero Di Marco né con l’omicidio del metronotte Salvatore Chianese, di cui era sospettato. Il processo procede con rito abbreviato semplice: il 25 marzo è in programma la discussione, con la requisitoria del pm Marco Forte e le arringhe di parti civili e difesa. Norbert Feher fu arrestato il 15 dicembre 2017 a Teruel, in Argona, dopo una lunga latitanza. Fu catturato, svenuto, a bordo di un pick-up uscito di strada e appena rubato dopo aver ucciso a El Ventorillo un allevatore e due agenti della guardia civile. Proprio in Spagna dunque fu arrestato e da lì c’è stato il video collegamento per la seconda udienza preliminare, dopo il rinvio di fine novembre per un problema tecnico. «Non voglio un processo pubblico», ha dichiarato Igor il russo che, nella prima udienza del 31 ottobre scorso, ha rifiutato la presenza della stampa in aula.

