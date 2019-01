Lite sul bus per il passeggino: anziana schiaffeggia donna col velo/ Video, Milano: “Non farmi girare i c….”

Lite sul bus a Milano per un passeggino: in un video girato da alcuni testimoni e nel giro di poche ore diventato virale sui social, una anziana signora ha dato vita ad un alterco con una donna col velo e provandola a schiaffeggiare prima che l’intervento di altre persone ponesse fine al diverbio. Pare che il motivo del contendere fosse la presenza del passeggino “scoperto” della donna su uno dei mezzi dell’Atm, l’Azienda dei trasporti milanesi e che riapre il dibattito in merito al regolamento sulla presenza o meno dei passeggini aperti sul bus. Il video girato, inoltre, sembra inoltre inserirsi nel filone di quegli episodi di intolleranza di cui Milano è stata protagonista negli ultimi tempi: a finire nelle mire degli strali dell’anziana signora una mamma col velo che era appena salita sul mezzo col passeggino e gli altri figli che erano con lei.

MILANO, LITE SUL BUS

Nelle immagini del video che documenta in meno di un minuto la lite, non è ben chiaro il modo in cui nasca l’alterco ma a un certo punto l’anziana signora comincia a sbraitare forse perché infastidita dallo spazio occupato dal passeggino proprio in prossimità delle porte centrali di salita. “Vai giù, vai giù, non farmi girare i co****ni” grida in faccia alla donna e poi la minaccia anche di darle una “sberla che vedi” se non fosse scesa immediatamente dal bus. L’intervento di alcuni presenti ha poi calmato la donna che è scesa dal mezzo non prima di aver anche cercato di strappare il passeggino dalle mani della mamma come a volerlo lanciare fuori dall’autobus: non è dato sapere come sia terminato l’episodio dato che, una volta presa per un braccio e fatta scendere la signora anziana, il video si interrompe. A dire il vero, non si può parlare chiaramente di episodio di intolleranza come in altro casi dato che la protagonista non pronuncia frasi a sfondo razzista, almeno non comprensibili, e pare che il motivo del contendere fosse proprio il passeggino: ad ogni modo il regolamento Atm consente di tenere aperti i passeggini nell’apposita zona riservata al centro dei mezzo, altrimenti in caso contrario viene richiesto di ripiegare il passeggino come pare che la mamma stesse per fare prima della lite con la signora.

