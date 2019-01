Livorno, maxi sequestro: 600 chili di cocaina/ Nascosta tra sacchi di caffè, Salvini: “Operazione eccezionale”

Maxi sequestro a Livorno, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane in azione all’alba nel porto: intercettati oltre 600 chili di cocaina, suddivisi in 582 panetti e nascosti all’interno di 23 borsoni in un container di caffè. Come sottolinea Il Tirreno, si tratta di uno dei più importanti sequestri degli ultimi dieci anni: il container era a bordo di una nave portoghese proveniente da Algericas, Spagna: grazie a una segnalazione dell’Antidroga, le indagini coordinate dal procuratore di Livorno Ettore Squillace greco con il collega fiorentino Giuseppe Creazzo hanno permesso di individuare il container. Spedito da una società in Honduras e imbarcato a Puerto Cortes, è stato trasferito su un’altra nave in Costa Rica: il container sarebbe poi dovuto finire ad un’azienda di Madrid, dove non è mai arrivato.

MAXI SEQUESTRO LIVORNO, SALVINI: “ECCEZIONALE”

Un’altra grande operazione della Guardia di Finanza: ricordiamo che a inizio dicembre, a Vicenza, le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 700 chili di cocaina, circa 80 milioni di euro di valore. E’ arrivata la prima reazione dal mondo politico, grande soddisfazione per il ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Operazione eccezionale, un enorme GRAZIE a nome di tutti gli italiani». Le forze dell’ordine hanno monitorato la nave da prima che entrasse in porto, evidenzia Il Tirreno, per evitare che la droga fosse trasbordata in mare: i finanzieri sono saliti a bordo appena ha ormeggiato e hanno individuato il materiale stupefacente all’interno dei borsoni marcati con una X. Ma non solo: all’interno di un borsone è stata trovata una copia perfetta dei sigilli posti al container, sostituiti dopo aver prelevato la droga.

