Pedopornografia, arrestato professore di un liceo/ Mantova: possesso e diffusione di foto e video di minori

Un insospettabile professore in servizio in un liceo di Mantova, è stato arrestato nelle passate ore dalla Squadra Mobile e dagli uomini della Polizia Postale per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. La notizia, diffusa nella giornata di oggi, è giunta alle maggiori testate locali e non solo tramite un comunicato della Questura nel quale, come spiega Il Giorno nell’edizione online, si precisa come maggiori dettagli saranno forniti nel corso della giornata. Al momento, dunque, si sa solo dell’arresto dell’uomo, trovato in possesso di una grande quantità di materiale pedopornografico il quale era anche solito diffonderlo. Un pesante capo di imputazione, quello che pende sull’insegnante di un liceo, finito in manette nella serata di martedì 29 gennaio nell’ambito di una operazione condotta dalla Mobile di Mantova in collaborazione con la Polizia postale.

PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO PROFESSORE DI UN LICEO A MANTOVA

Sarebbe stata rinvenuta una grande quantità di materiale pedopornografico in possesso del professore di liceo arrestato nelle passate ore a Mantova. Ovviamente si intende la presenza di video e foto di minorenni. Già nelle passate settimane, era stata avviata un’attenta indagine in tutta Italia e che aveva portato a numerose perquisizioni e diversi indagati nell’ambito di una maxi operazione mirata a combattere l’ombra della pedopornografia. A finire nei guai lo scorso dicembre era stato anche un uomo di 44 anni di Venezia sul cui pc erano stati rinvenuti video e foto di minorenni in pose esplicite. A novembre, invece, a finire nei guai era stato un operaio edile di Genova, arrestato dopo essere stato trovato in possesso di ben 8 mila video pedopornografici custoditi nel suo computer. In merito all’arresto del professore di un liceo di Mantova per le medesime accuse, al momento non si conoscono molti dettagli, quindi è impossibile stabilire la gravità delle sue azioni.

